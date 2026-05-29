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廣州新招撐樓市 「賣舊買新」計劃惹熱議

即時中國
更新時間：08:41 2026-05-29 HKT
發佈時間：08:39 2026-05-29 HKT

廣州於上月底出台促進房地產市場平穩健康發展的「穗八條」，提到「賣舊買新」補貼等新舉措。廣州市政府周二宣布相關細節，明確將通過發放專項補貼及市價收購二手樓的方式，支持居民「賣舊買新」，暢通一二手住房換樓鏈條，但居民對此意見不一。

根據安排，收購方為國企安居集團，將按照「市場運作、自願參與」的原則，以市價收購總價在300萬元（人民幣，下同）以內，建築面積在70平方米（約700平方呎）以下，位於廣州環城高速以內的市中心二手樓，樓齡不限。獲收購的居民須在交易後180天內購買位於廣州市行政區域內的新建商品住宅。

相關新聞：國統局公佈4月一線城市樓價按月上漲 按年跌幅收窄

廣州市增城區的城區樣貌。資料圖
廣州市增城區的城區樣貌。資料圖

舊樓收購款全額由銀行專用帳戶託管，定向用於購買新房，確保「專款專用」。

政策宣布後，各界及廣州居民議論紛紛。有人認為，當下二手樓市場低迷，老城區「老破小」掛牌久、議價難，新政策有利於住戶打破「舊樓賣不掉、新樓買不起」的困局，疊加最高3萬元補貼，可降低置換成本，讓剛需家庭輕鬆實現換新樓，改善居住條件。

有支持新政的網民說：「算了一下，可以在增城置換一套新的90平米左右的新房，包裝修了。一毛不用花，還能餘幾十萬。」不過也有網民說：「就算按最高300（萬）來結算，也買不回環城內的新房。沒人這麼傻，除非缺錢。」

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