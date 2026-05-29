杭州別墅藏非法「代孕實驗室」 女記者採訪遭推撞骨折 官方查封並立案｜有片

杭州別墅區暗藏非法代孕實驗室，無正規醫療資質，卻大肆讓客戶挑選年輕女孩供卵、胚胎移植等，有人花費逾10萬（人民幣，下同）助孕失敗被騙。河南《大象新聞》女記者實地調查，卻被誣陷成小偷，更遭暴力拖拽致骨折。杭州聯合調查組周四（28日）通報稱，已扣押相關醫療器械，當地衛健局、公安局立案調查，將嚴肅處理責任人。中國記協也表示高度關注，委託當地記協慰問受傷女記者。

無牌機構標榜「包成功」 婦人花10萬換來婦科病

大象新聞報道，今年4月，44歲的張女士因自然受孕概率較低，於是轉而尋找試管助孕服務。在社交平台瀏覽相關信息後，她找到杭州蕭山區的「甥寶試管助孕機構」。工作人員介紹，他們機構可操作助孕服務，報價80萬元；同時推出10萬元的二代試管全包套餐，以及12.8萬至13.8萬元的「包成功」套餐。此外，機構還有4萬元的供卵服務，可提供「血型匹配、長相優質、身高達標」的年輕女性供卵資源。

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對於成功率，工作人員稱，經過基因篩查的胚胎單次移植成功率超90%，「今年開年以來已完成40多例移植，僅2例三代試管移植失敗」。

張女士見該機構辦公場地大，整體看起來有實力，再加上清晰的報價體系，逐漸放下防備，最終花費10萬元購入「兩年包成功套餐」，套餐包含供卵、身體調理、多次胚胎移植等服務。



簽約後，該機構便向張女士推送3名正在促排的女孩照片，催促她盡快挑選「卵妹」，聲稱「選定後15天左右即可取卵，搶抓時間還能孕育屬馬寶寶」，同時重點推薦O型血供卵者，稱其為「萬能血型」，適配性更強。

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張女士全程遵照該機構要求，前往該機構位於某別墅區的地下試管嬰兒胚胎實驗室，接受2次胚胎移植手術，但均以失敗告終，後來還患上盆腔積液、卵巢囊腫兩項婦科病。

記者直擊地下實驗室遭拉落樓梯

大象新聞記者接到相關報料，周二（26日）來到上述代孕實驗室採訪調查，在現場發現婦科檢查床、B超機、光學顯微鏡、取卵管、取精杯等輔助生殖相關設備，以及大量標注著客戶姓名的胚胎樣本。

現場有一名胚胎師謊稱是保潔員，一度想逃走，被患者死死抓住。就在記者與杭州市臨平區衛生監督所工作人員一道，在舉報人帶領下準備前往實驗室所在別墅二樓時，一名實驗室工作人員突然從背後暴力拖拽站在樓梯上的記者，將記者當場拽翻在地，導致記者腓骨骨折。

浙江省杭州市臨平區聯合調查處置組周四（28日）發布情況通報稱，執法人員已當場查封涉事場所，並對相關醫療器械和物品進行封存扣押。目前，衛健部門已對涉嫌非法行醫行為立案調查；公安機關已對現場糾紛情況立案調查，並將糾紛中的受傷人員送醫治療。 下一步，將依法依規嚴肅處理相關違法行為和責任人。



事發後，中國記協高度關注，第一時間了解事件原委和進展，督促有關方面切實保障新聞工作者人身安全和正當采訪權益。受中國記協委托，周四（28日）上午，浙江省記協、杭州市記協有關負責職員看望慰問了受傷女記者。