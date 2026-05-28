河南女記者採訪遭推撞｜近年記者屢遇襲 央視、新華社記者亦遭殃

河南大象新聞女記者採訪杭州非法代孕機構遭推撞致骨折，引發輿論廣泛關注。事實上，記者正常採訪遭遇阻撓、暴力對待並非個例，就連央視、新華社等官媒記者也曾受到推搡襲擊。

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央視記者被十幾人圍堵推搡

2024年3月，河北燕郊一個老小區餐飲店因燃氣泄漏發生爆炸，央視記者在現場直播報道。突然間，兩名黑衣男子上前擋住鏡頭，中斷了記者的直播連線採訪，演播室主持人也被突然打斷震驚。後來網傳影片顯示，三名在現場報道的央視記者被十幾個人推搡。

新華社記者遭襲擊搶手機

2024年11月，在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場，新華社《經濟參考報》知名調查記者王文志、程子龍在調查工程質量問題時，遭遇施工人員阻攔和襲擊，記者手機被搶奪，王文志右手受傷，有血跡和擦傷痕。王文志從業24年，發表多篇涉及環保、貪腐的重量級調查報道，屢獲中國新聞獎。

官媒記者尚且屢遭阻礙，地方媒體一線記者遭遇暴力對待的情況，更是時有發生。2023年5月，極目新聞記者在貴州畢節織金縣探訪兩名教師溺亡事發地時，遭不明身份人員擋路、辱罵甚至圍毆，記者眼鏡、手機被砸毀，身體受傷。

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去年7月，有消費者稱購買的電纜低於國家標準，瀟湘晨報、湖南都市頻道、湖南愛晚頻道及長沙政法頻道等多家媒體記者前往湖南豐旭線纜有限公司進行採訪。溝通中，該公司負責人突然衝出，將記者的攝像機砸碎，並推搡記者，試圖搶奪記者手機。

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央視高級編輯鄭根嶺曾撰文直言，近年來抗拒媒體批評報道、暴力傷害記者的行為愈發頻發。他表示，20年前社會普遍尊重新聞從業者，如今的媒體和記者真是「可憐得很」，經常看到記者被打的新聞，相關事件往往轟動一時，過後遲遲不見有關責任人受到應有懲處的報道，或者避重就輕給予從輕處分。

根據《新聞記者證管理辦法》，記者依法從事新聞採訪活動受法律保護，「任何組織或者個人不得干擾、阻撓新聞機構及其新聞記者合法的採訪活動」。

鄭根嶺表示，無論是企業為掩蓋問題暴力對抗新聞輿論監督，還是公權力濫用阻撓輿論曝光，抑或利害關係個人為阻擋批評報道大打出手，這些都屬於違法行為，理應受到譴責、懲罰。他指出，保護記者，就是保護社會自我糾錯的能力。