大整蠱︱聲明過敏繼續落花生油 上海女索賠千元飯店覺遭碰瓷

上海有女子對花生過敏，在成都已向餐廳再三提醒食品不可有花生成分，結果店方仍用花生油，女事主稱過敏致喉嚨有梗阻求醫，但食肆拒絕賠償1000元人民幣醫藥費，認為遭到敲詐勒索。

醫院：未見明顯皮疹

據《揚子晚報》報道，王女士4月24日到成都一間餐廳用膳，點菜時已提醒店方，自己有花生過敏，食物不能有任何相關成分，結果，食肆仍在其點的蠔油生菜加了花生油。

王女士稱，一食生菜便發現有不妥，立即將食物吐出和漱口，但聲稱仍然出現皮膚紅疹、喉嚨發緊、乾嘔、呼吸困難等嚴重過敏反應。

王女士當時已服食抗過敏藥，但未紓緩症狀，於是由店家找車將她送院入搶救室治療。

而據院方診斷書顯示，王女士入院時神志清楚、心律整齊、頸有少許抓痕，未見明顯皮疹，自述咽部稍感梗阻感。



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事後，王女士要求飯店支付1000元醫藥、交通及餐費，遭店家拒絕，認為王女士在「敲詐勒索」。

餐廳負責人25日承認，事件是員工疏忽誤加花生油，僅屬操作失誤。又指，當時醫院已建議王女士看門診，但對方堅持入搶救室；商家曾提議共同前往市場監管局調解，因王女士在外地未能成行，雙方溝通多次無果。

網民認為，「你這種過敏這麼嚴重的，你還敢出去吃飯」、「可以不接待，但是已經這樣了要賠付的」、「對花生過敏那就不要在外面吃東西了，花生應用太廣泛了」、「過敏源提前說了還放，故意殺人吧」、「真的很少遇到花生油，都是菜籽油」、「真這麼嚴重的話別在外面吃了」。