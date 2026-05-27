遼寧越野跑遇暴雨中止 男子變泥鴨「野人Look」爆紅︱有片

遼寧日前有越野賽事因大暴雨，在選手冒雨跑通宵，完成一半賽程時突然中止，其中有一披頭散髮男跑手，滿身泥濘仰天輕歎的影片，在網上瘋傳，被民眾戲稱他為「野人哥」，意外在網絡爆紅，成為這場夭折的賽事焦點。

開賽3.5小時即熔斷

遼寧本溪於23日零時，舉行「凱樂石‧巴圖魯越野‧關門山壹佰越野賽」，跑手要在森林中通宵奔跑100公里。賽事在開跑2小時後，開始下起大暴雨，主辦單位最終基於安全因素，在當日的03:30宣布中止賽事。

網絡在24日開始，流出多段涉及賽事的影片，當中有一名長髮男子的影片迅速成為焦點。影片中男子，拿著越野手杖、長髮凌亂、穿短褲的他全身濕透及沾滿泥巴，狀甚狼狽的模樣，被網民形象地稱他為「野人哥」，在網上爆紅。



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網民紛紛留言，「下山見到主辦方的人就打」、「看到他賽前的圖，笑瘋了」、「我會瘋掉 這主辦方都是我獵殺名單了」、「真的好危險 很容易失溫死的」、「像山裡原住民穿了撿來的衣服」、「哈哈哈！這哥們最適合說那經典句，我最討厭事後道歉，殺」、「這精神狀態！得虧有姐妹兒給她證明是去比賽的」、「真正把戶外人樂觀心態具象化了」。

對於有傳部份跑手，不滿比賽有熔斷機制，甚至未能即時收到賽事中止訊息。「野人哥」朱勇25日向《瀟湘晨報》否認，指「選手不知道比賽熔斷」說法不正確。

朱勇指，參賽者都知道賽事有熔斷機制，當晚他收到中止賽事通知時，「我還沒來得及（轉）發，就直接大家都知道了。」

得知熔斷後，朱勇便停止了比賽狀態，也不再追求成績和補給，只是單純完成了到CP4（第四個補給點）的那段路。

曾參加7次百公里越野賽

他回憶道，比賽是在凌晨3:30通過收到官方熔斷通知的。「我看表，離CP4還有8公里，退回去（第三個補給點）的話應該是3公里不到。但是退回去也是很陡的，因為我們是很陡的坡爬上去的。」



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他坦言，在那種環境下，選手幾乎沒有選擇：「所以說也沒有什麼選擇，都要跑。」朱勇稱當時與他同行的還有其他選手，並非網路上所說的「被路人撿到」。

來自上海朱勇，這是他第七次參加百公里等級的比賽。

對於一系列的「野人哥」影片熱傳，他表示，在比賽中摔倒是很正常的，「我戴著頭巾的。但是下了一晚上的雨，手上也全是泥，頭巾很滑，戴不上去了，只能拿下來。」