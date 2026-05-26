瑪琉岩瀑布｜少女高空鞦韆墮崖慘死 業界揭亂象：無一個同類項目全完合規

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩探險公園，一名16歲女孩準備體驗「瀑布鞦韆」時墮崖失亡。事件震驚全國。官方調查小組證實，直接肇因為工作人員操作失誤，將釋放開關「提前鬆開」所致。中國新聞網報道，有十多年經驗的開發商王海認為，涉事景區的設備存在先天缺陷，缺乏防止提前釋放的「防呆設計」。

有景區工作人員未曾受訓

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報道指，根據有關規定，從事大型遊樂設施安全管理和作業的人員必須取得相應資格，持證上崗；大型遊樂設施運行時，每台至少配備一名持證操作人員。但在一些景區，王海指，不少景區的工作人員出厨「不培訓，也不考證，只要找個膽子大一點的人，看著別人怎麼操作，跟著學一下就直接上手了」。在一些小景區，教練不僅要操作設備，還要幫遊客拍片。

王海又指，據他所知，目前國內已經落地的蕩繩類項目約有100個，但「真正走完特檢流程、拿到合法證件的，一個都沒有」。

去年全國實施有關設置要求

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2023年，國家市場監督管理總局曾發布《大型游樂設施安全技術規程》，明確將「懸崖鞦韆」納入特種設備中的大型遊樂設施實施監管，並部署開展安全隱患排查整治。



2025年3月1日起，實施《懸崖秋千安全技術要求》強制性國家標準，當中包括「懸崖鞦韆」設計、製造與安裝、使用管理安全中明確規定。

華鎣市懸崖鞦韆悲劇發生後，該行業的一名多年從業者劉先生（化名）表示，用「沒綁緊」來定義事故原因並不準確，實際是鞦韆設計不合理及人員操作不當共同導致。

不合規設備最快半個月回本

對於國家對懸崖鞦韆設計及安全監管都有明確規定，但行內仍亂象頻生。報道指，其中一個原因就是當中豐厚利潤。王海算指，一套嚴格按照要求懸崖鞦韆設備，造價高達200萬元（人民幣‧下同）。以國內某知名項目為例，單人體驗票價398元，加上128元影片拍攝費，客單價超過500元。在假期，一台設備一天能接待120到130人，單日營收達五、六萬元，一個月能回本。但若不合規的設備成本僅需要三、四十萬元。營運者只約半個月就能回本。



王海亦指，網紅極限項目多是景區引流、吸金的主力，如果被關停重整，營收將大幅縮水，地方整改易陷入被動。

