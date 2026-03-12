Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

死亡之海︱18架越野車「搵命博」非法闖羅布泊 公安上演4小時追逐

即時中國
更新時間：16:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-12 HKT

「死亡之海」羅布泊曾發生多宗死亡事件，當局亦不時發出警告，禁止民眾非法穿越羅布泊無人區。但仍有不少人以身犯險。3月10日，甘肅敦煌雅丹派出所發現一支由18輛越野車、28人組成的車隊，企圖非法穿越羅布泊無人區。

民警即時兵分三路在戈壁灘上展開持續4小時的追截，最終在車隊進入羅布泊區域36公里處成功將其攔停。

公安追截非法闖入羅布泊的車隊。《瀟湘晨報》
相關新聞：命喪羅布泊│失蹤者屍體地表達70°C沙漠被發現 網傳悲劇原因竟與裝備有關？

因該車隊未經批准擅自進入國家級自然保護區，涉嫌違反相關法律法規，雅丹派出所已將線索移交有管轄權的敦煌西湖國家級自然保護區管理中心，由其進一步依法處理。

相關新聞：「魔鬼三角區」羅布泊神秘事件大盤點 失蹤解放軍30年後屍體百多公里外出現

羅布泊位於新疆東南部，南靠庫木塔格沙漠，北臨庫魯克塔格山，是塔里木盆地的東端，也曾是塔里木河的東端。「死亡之海」羅布泊可算是內地最神祕的地方之一。

有業內人士曾表示，羅布泊沙漠夏季高溫，地表最高溫度可達70°C。一旦進入羅布泊很難徒步走出來，只有在車上是安全的，但若沒有通訊能力，車壞了，那車就是一個「鐵棺材」。

 

 

