神舟二十三號順利點火發射 黎家盈等三太空人探蒼穹︱直播

空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部，周六（23日）公佈神舟二十三號將在周日（24日）23時08分發射升空。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。當中香港女載荷專家，曾為警隊出身的警司黎家盈入選，成為香港首名升空的太空人。

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今晚大約8時許，酒泉衛星發射中心航天員出征儀式結束後，《星島頭條網》再直播神舟二十三號載人飛船發射過程，讓讀者能一同見證歷史時刻。



經過重重嚴謹檢查，三名太空人即將準備升空。晚上大約10時54分，工作人員表示十五分鐘後飛船將發射。大約10時57分，工作人員再表示，點火時間將為23時08分33秒。



到了晚上11時08分33秒，神舟二十三號點火發射升空。天宮空間站上的太空人亦觀看整個發射過程。

黎家盈與孫東特別揮手

神舟二十三號出征儀式較早前在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。晚上7時半，現場已聚集大批送行的市民，很多人手持國旗及鮮花歡送。保安局副局長卓孝業、創新科技及工業局局長孫東、創科署署長李國彬、香港科技園公司行政總裁黃秉修都手持國旗及區旗在「頭排」等候航天員出征。

當三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈踏出問天閣時，現場民眾均紛紛熱烈搖旗，並向各航天員歡呼。黎家盈經過時有與孫東特別揮手，雙方點頭打招呼。隨後三人登上小巴，車隊隨即前往神舟二十三號發射台。



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黎家盈：航天初心永不忘

車輛抵達發射塔架後，朱張兩名太空人分別喊出「懷着使命勇擔當」、「整裝待發信心強」口號，黎家盈則接上「航天初心永不忘」。三人隨後走入發射塔架升降機進入待命區。黎家盈與隊員擊掌，再輕拍太空衣上的國旗及對著鏡頭比愛心手勢。工作人員替航天員檢查裝備。黎家盈率先進入返回艙。隨後朱楊柱、張志遠亦進入返回艙，準備稍後的正式發射。

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據央視新聞報道，船箭組合體已於昨日（23日）下午約5時完成全部推進劑加注工作，現處於蓄勢待發狀態。目前塔架上工作人員不多，主要承擔應急值班任務，隨時應對突發情況。塔架上持續進行的四項核心監測工作包括：推進劑泄漏濃度、推進劑溫度、貯箱內部壓力及箭體垂直度。整套監測流程需要火箭系統與發射場各崗位緊密協作，相關工作將持續至今晚點火前。

全體人員下午3時就位

報道指，今日下午，工作人員將部分具時效性的上行載荷裝載進神舟二十三號飛船，其後由飛船工程師進入艙內檢查及確認艙內狀態，隨後為飛船加電並進行發射狀態設置。預計今日下午3時左右，各系統工作人員將全部到崗，正式進入發射流程。

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黎家盈：深感使命光榮

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對於成為中國載人航天任務中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被問到心情如何時表示，作為一名普通的香港人，可以加入航天員隊伍，參與本次任務，這份機遇彌足珍貴，是她從前不敢奢望的事情，內心充滿感恩與榮幸，也深感使命光榮，責任重大。

航天員乘組展100餘項科學與應用項目

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載人航天工程新聞發言人張靜波周六表示，神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。