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神舟二十三號︱卓孝業出征儀式送行 冀黎家盈帶動太空科研熱

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更新時間：21:19 2026-05-24 HKT
發佈時間：21:19 2026-05-24 HKT

神舟二十三號出征儀式在晚上舉行，香港代表團亦有出席，保安局副局長卓孝業在儀式結束後笑稱，剛剛有側側地向香港航天員黎家盈揮手，希望她看到，又稱看到香港有第一名航天員真的很感動。他更指與代表團年輕人溝通過，向他們說天是很高、很遠，但有夢想就會有機會，希望香港更多年輕人可隨自己的志向讀書，讓香港有更多發展機會。

保安局副局長卓孝業（左）、創科署署長李國彬（右）手持國旗及區旗在「頭排」等候航天員出徑。郭詠欣攝
保安局副局長卓孝業（左）、創科署署長李國彬（右）手持國旗及區旗在「頭排」等候航天員出徑。郭詠欣攝


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卓表示，香港有首名航天員，證明國家肯定香港的科研水平、人才水平，更是對香港有信任及厚愛，給予香港一個這樣的機會，希望在「十五五」規劃下，香港可為國家航天事業發展做好貢獻，又認為今次將會是很好的契機，相信黎家盈完成任務之後，會帶動香港另一波太空、科研熱潮。

黎家盈本身是警司，作為前警務人員的卓孝業對此感到與有榮焉，但強調無論她是否來自警隊都不是最重要，而警隊給予她的訓練，讓她不論身心、意志力都可以應付到航天員艱辛訓練，加上她個人的質素和努力，祝願各行各業的年輕人，有夢想都可以去追求。

《星島新聞集團》記者郭詠欣酒泉報道

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