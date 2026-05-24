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神舟二十三號︱黎家盈港大師妹酒泉見證歷史 「香港人是真的可以」

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更新時間：21:35 2026-05-24 HKT
發佈時間：21:35 2026-05-24 HKT

神舟二十三號今晚發射，有香港年輕人隨政府代表團到現場送行。香港航天員黎家盈師妹、同樣來自香港大學的林同學稱感到很驕傲，指過往成為航天員是一個無法實現的童年夢想，但看到黎家盈穿上航天服，踏上神舟二十三號飛往太空空間站，證明成為航天員不只是一個夢想，是一個可以實現目標，深受她啟發。

劉先生：望更多港青登太空舞台

她續稱，很佩服黎家盈在背後付出的努力，形容是無法想像的艱辛。她又說以往古人在酒泉這裡觀星，現在國家已發展到航天事業，認為自己是歷史的見證者，可以將這刻的事帶回香港，與同學、朋友去分享，「香港人是真的可以」。

香港市民劉先生希望更多年輕人登上太空舞台。郭詠欣
香港市民劉先生希望更多年輕人登上太空舞台。郭詠欣


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在青年機構工作的劉先生表示，很榮幸可來到親身見證香港土生土長的航天員，加入國家的航天任務，又稱自己小時候都有看到，國家首名航天員楊利偉來港交流，當時感覺很厲害，沒想過經過了這麼多年，香港都可以有自己的航天員。

他更透露，黎家盈所就讀的中學，就在他居住的區，認為原來航天事業與自己很近，希望未來更多年輕人可參與到國家的載荷任務之中，可以在太空的舞台上發光發亮。

另外，內地市民斐女士專程帶同兒子來觀禮，她的兒子更說很開心看到航天員，未來都希望可以做航天員。斐女士稱，兒子在家中看到航天相關的資訊時，都會特別興奮，當知道有火箭發射便專程帶他到現場，而將來要否做航天員就要看兒子的努力，要好好的向航天員學習。對於今次有來自香港的航天員，她亦稱感到很開心和驕傲。

《星島新聞集團》記者郭詠欣酒泉報道

 

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