神舟二十三號蓄勢待發 問天閣舉行航天員出征儀式︱直播

空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部，周六（23日）公佈神舟二十三號將在周日（24日）23時08分發射升空。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。當中香港女載荷專家，曾為警隊出身的警司黎家盈入選，成為香港首名升空的太空人。



目前酒泉衛星發射中心發射場區各項準備工作有序推進，已進入臨射倒數階段。今晚7時45分，酒泉衛星發射中心會舉行航天員出征儀式，《星島頭條網》均會全程直播出征儀式和發射過程，讓讀者能一同見證歷史時刻。



神舟二十三號出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。晚上7時半，現場已聚集大批送行的市民，很多人手持國旗及鮮花歡送。保安局副局長卓孝業、新科技及工業局局長孫東、創科署署長李國彬、香港科技園公司行政總裁黃秉修都手持國旗及區旗在「頭排」等候航天員出征。

據央視新聞報道，船箭組合體已於昨日（23日）下午約5時完成全部推進劑加注工作，現處於蓄勢待發狀態。目前塔架上工作人員不多，主要承擔應急值班任務，隨時應對突發情況。塔架上持續進行的四項核心監測工作包括：推進劑泄漏濃度、推進劑溫度、貯箱內部壓力及箭體垂直度。整套監測流程需要火箭系統與發射場各崗位緊密協作，相關工作將持續至今晚點火前。

全體人員下午3時就位

報道指，今日下午，工作人員會將部分具時效性的上行載荷裝載進神舟二十三號飛船，其後由飛船工程師進入艙內檢查及確認艙內狀態，隨後為飛船加電並進行發射狀態設置。預計今日下午3時左右，各系統工作人員將全部到崗，正式進入發射流程。

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黎家盈：深感使命光榮

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對於成為中國載人航天任務中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被問到心情如何時表示，作為一名普通的香港人，可以加入航天員隊伍，參與本次任務，這份機遇彌足珍貴，是她從前不敢奢望的事情，內心充滿感恩與榮幸，也深感使命光榮，責任重大。

航天員乘組展100餘項科學與應用項目

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載人航天工程新聞發言人張靜波周六表示，神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。