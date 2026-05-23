神舟二十三號︱3太空人問天閣見中外媒體 黎家盈：全力以赴不負港人期望

神舟二十三號載人飛船，將在24日23時08分發射。3名太空人（航天員）包括指令長朱楊柱、成員張志遠、黎家盈，當中，黎家盈是香港的女載荷專家，也是首名港產太空人。

神舟二十三號3名乘員，在今早11時，於酒泉衛星發射中心問天閣，與中外媒體見面，回答問題。



相關新聞：神舟二十三號︱香港黎家盈駐留空間站半年 一文睇清載荷專家任務



神舟二十三號指令長朱楊柱表示，對為國出征深感光榮，身為指令長責任十分重大，個人想得最多的，是如何做好各項準備，如何帶領團隊零失誤、零差錯地圓滿完成飛行任務。

對於成為中國載人航天任務中首名升空的香港太空人，黎家盈被問到心情如何時表示，作為一名普通的香港人，可以加入航天員隊伍，參與本次任務，這份記憶彌足珍貴，是她從前不敢奢望的事情，內心充滿感恩與榮幸，也深感使命光榮，責任重大。

感謝家人無條件支持追夢

她衷心感謝祖國提供了圓夢的舞台，也要由衷感謝香港特區政府和市民的全力支持，一路走來的各項訓練，過程十分艱苦，今天可以站在這裡，離不開各位航天員老師的嚴謹教導、離不開所有航天人的默默奉獻。她又感謝家人無條件支持她追逐航天夢。



相關新聞：神舟二十三號︱明晚23時08分發射 朱楊柱、張志遠、黎家盈升空

她亦讚揚身體每一位航天員都非常優秀，能夠和他們一起學習訓練、成為朋友，感到特別幸運。她感謝大家一路相伴、互相鼓勵，共同進步，這段經歷真的讓她收穫很多。她一定會全力以赴完成今次任務所有工作，也會肩負起航天人的使命，為祖國為民族的發展貢獻自己的一份力量，「不會辜負香港人期望」。

獅子山精神與航天精神相通

《星島新聞集團》郭詠欣向黎家盈提問對香港年輕人有那些寄語，黎家盈表示青年有發展、香港才有未來，強調一直以來香港始終與祖國風雨同舟、血脈相連，香港既是祖國發展的見證者，更是參與者和貢獻者。

對她來說從小在香港長大，獅子山精神早已刻在她的心裡，這份逆境自強、永不言棄的信念與航天精神是相通的，同樣需要他們勇於挑戰，堅持到底就是執著，這份執著與堅持，她才一步一步的走到了今天。

她更特別想對香港人說，夢想不遙遠，只要心懷家國、熱愛生活，一起為香港、為祖國貢獻智慧和力量，每個人都可以綻放屬於自己的光彩，強調祖國一直都在支持香港。

最後，黎家盈更用廣東話說：「多謝大家的支持及關心，大家一起努力，一定會有更好的明天。」

《星島新聞集團》郭詠欣酒泉報道