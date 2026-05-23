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神舟二十三號︱明晚23時08分發射 朱楊柱、張志遠、黎家盈升空

即時中國
更新時間：09:20 2026-05-23 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-23 HKT

空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部，今早（23日）9時，於酒泉衛星發射中心神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會上，公布執行是次航天任務的太空人（航天員）名單，當中香港女載荷專家，曾為警隊出身的總督察黎家盈入選，成為香港首名升空的太空人。神舟二十三號將在明天（24日）23:08發射升空。

發言人介紹，經研究決定，瞄准北京時間5月24日23時08分發射神舟二十三號載人飛船。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。

朱楊柱執行過神舟十六號載人飛行任務，張志遠和黎家盈分別來自於中國第三批、第四批航天員，是首次執行飛行任務。此乘組是中國首個由第三批和第四批航天員構成的乘組，當中有一名航天員將開展1年期在軌駐留試驗。

黎家盈成為香港首名太空人。新華社
黎家盈成為香港首名太空人。新華社
神舟二十三號指令長朱楊柱。新華社
神舟二十三號指令長朱楊柱。新華社
神舟二十三號成員張志遠。新華社
神舟二十三號成員張志遠。新華社
黎家盈（左）將成為香港首名太空人。央視
黎家盈（左）將成為香港首名太空人。央視

央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」昨日（22日）發布消息，確認香港航天員將搭乘神舟二十三號飛船升空，這將是中國載人航天任務首次有香港航天員征空。

據央視報道，在第四批航天員選拔中，首次有香港航天員入選。公開信息顯示，該名航天員為女性載荷專家，曾為警隊出身的總督察黎家盈。香港各界對此表示深感自豪，認為這是香港以多種方式深度參與、服務國家航天事業的重要里程碑。

央視軍事在微博的發文。
央視軍事在微博的發文。
央視軍事在微博發布消息。
央視軍事在微博發布消息。

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黎家盈是首位奔赴星河的香港太空人。黎家盈現於警隊資訊技術支援部門工作，擁有博士學位，專長資訊科技及電腦範圍。她在本港出生和成長，育有3名子女。

《星島頭條》早於2024年5月獨家報道，黎家盈代表香港入選國家第4批預備航天員載荷專家，有機會成為首名港產女太空人。2025年，在接受警隊連串考核後，近日正式獲通知喜訊，成功晉升為警司。

據悉，黎家盈當時被借調到保安局，於2023年已到北京接受訓練，據悉表現優良，身心素質均達到太空執勤標準。

相關新聞：星島獨家｜未升空先升職 入選載荷專家警隊女總督察 黎家盈晉升警司

去年4月，在酒泉衛星發射中心召開的神舟二十號載人飛行任務新聞發布會上，通報港澳載荷專家最快在2026年執行任務。
 

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