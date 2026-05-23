神舟二十三號︱香港黎家盈駐留空間站半年 一文睇清載荷專家任務

香港首名太空人、女載荷專家黎家盈，按計劃將在24日晚23時08分，乘坐神舟二十三號載人飛船升空，執行為期半年的任務。作為載荷專家，黎家盈將在太空站進行連串科學實驗。



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載荷專家是航天員（太空人）的其中一類型，航天駕駛員負責操控飛船，飛行工程師則負責維護飛船設備，至於載荷專家，則是在空間站這個太空實驗室，進行各類科學實驗，包括管理實驗設備、維護儀器、採集和分析實驗數據等。

黎家盈升空後的半年，最重要工作是操作及維護天舟十號貨運飛船不久前送上空間站的科學實驗設備，包括在軌操作、管控數據等。



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作為香港首名太空人，黎家盈會主導香港自主研發的科研項目，負責用香港科技大學牽頭研製的輕小型高分辨率溫室氣體探測載荷做實驗，該設備會在太空精準探測全球中低緯度的二氧化碳、甲烷重點排放源。

此外，黎家盈也會在空間站擔當「太空教師」，為地球的學生做科普教育。