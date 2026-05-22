港產太空人黎家盈料隨神舟二十三奔星海 一文看清中國歷代女太空人

「央視軍事」今天（22日）發帖稱，香港太空人將搭乘神舟二十三號飛船升空，據悉是香港警隊出身女載荷專家黎家盈。如消息確認，她即將成為香港首位太空人，也是繼劉洋、王亞平、王浩澤之後，中國第4位的女性太空人，是香港融入國家航天發展的重要里程碑。

此前三位女航天員背景各異， 其中劉洋、王亞平出身於解放軍空軍機師，王浩澤則是國家航天研究院工程師。

相關新聞：神舟二十三號︱央視：香港太空人將奔赴星海 據悉是警隊女警司黎家盈

男女太空人選拔標準一樣

中國早在2009年首次招募女性太空人。全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩曾表示，男女太空人的選拔與訓練標準基本一樣，均要經歷艱難的科學理論與環境適應訓練，並沒有針對女太空人的特殊選拔和訓練標準。

中國歷代女太空人資料。

王浩澤。新華社

王亞平。新華社

劉洋。新華社

他還提到，由於空間站航天任務比較複雜，航天員依據職責明確劃分崗位，分為飛行專家、任務專家及載荷專家。

縱觀全球，多數女太空人都是任務專家，這與兩性生理和心理狀況有關。例如，在失重環境下，女太空人的雌激素水平和鎂的代謝優於男性，體內鐵含量低，不易出現血栓、鐵中毒、血管痙攣等問題， 對航天環境的適應能力更持久。 另外，女太空人在太空實驗和一些細緻操作上更有優勢。

女太空人適應能力更持久

2013年，王亞平為全國6000多萬中小學生進行了首次太空授課，廣受歡迎。2021年，王亞平再次化身太空教師，在神舟十三號為大家上一場生動的太空物理課。

太空環境會帶來骨質流失、肌肉萎縮和輻射暴露等問題，但沒有明顯證據表明對生育能力造成損害。現實中，不少航天員順利生育，劉洋與王亞平皆是結束太空任務後誕下子女。