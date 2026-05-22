上海地鐵︱乘客往廁所要先「刷臉」 惹侵私隱洩個資爭議

上海有女乘客反映，地鐵站要求乘客到站外的洗手間時，進出站需要刷臉（人面辨識），認為有私隱、個人資料外洩的風險，批評措施不合理。站方解釋，因車站人流量大，職員有時不在服務點，人臉識別可提升效率，讓乘客自助通行。

站方：刷臉自助出入提升效率

據上海「民生一網通」消息，有女乘客張女士反映，日前她搭乘地鐵13號線，於隆德路站轉乘11號線期間，因車站廁所位於站外，準備出站使用廁所時，卻被要求進行人臉識別登記。工作人員告知，返回車站後還需再刷一次臉，系統才會自動抵銷進出站紀錄。



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張女士批評，「廁所還得刷臉才能出站，我覺得有很大的隱憂，人臉識別不應該用在這種地方。」

她指出，其他車站提供臨時通行卡或由站務人員協助放行，隆德路站做法顯得過於繁瑣，「這又不是銀行或金融機構，沒有必要把人臉辨識當成唯一方式。」

事件曝光後，也有部分乘客抱持不同看法。有民眾認為，人臉識別有助提升便利性，「現在很多資訊都是公開的，要慢慢接受新科技。」不過，也有人擔心個資安全問題，認為網路安全風險日益增加，不希望過度依賴生物辨識技術。



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車站工作人員解釋，車站每日平均乘客10萬人次，臨時出站如廁的乘客，若每次都需由站務人員協助處理，容易影響通行效率，所以引入人臉識別，讓乘各自助完成出入程序，提升效率。