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上海地鐵︱女乘客怨遭「視姦」 大叔「看美女沒毛病」獲撐︱有片

奇聞趣事
更新時間：14:15 2026-05-16 HKT
發佈時間：14:15 2026-05-16 HKT

上海地鐵又爆乘客爭拗。有女聲優乘客，聲稱遭一名中年男子「視姦」，要求對方收回無禮目光，但被中年漢反駁「看美女有毛病嗎？」。影片在網上瘋傳後，女乘客反遭網民非議。

大叔同意拍片公審

「配音演員王燕華」日前曾發片，指她在上海乘地鐵時，遭一名在座位的中年大叔不斷注目，感到渾身不自在，於是批評對方行為極不禮貌，要求大叔停止「視姦」。

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不過，大叔卻據理力爭，指「看美女有毛病嗎？說我不尊重你嗎？看人還有毛病嗎？你長得好看我不能看嗎？我看你叫不禮貌嗎？你害怕啥呀？」

女乘客即反鬧，指大叔行為不尊重人，又指是否願意被拍影片放上網。大叔即滿不在乎的說「隨便」。

影片在網上迅即瘋傳，引發公共空間目光的討論。有部份網民同情該女乘客，「被『視姦』真的很噁心」、「一看是君子，再看是小人」、「好看也別盯著看，容易讓人反感」。

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不過，大多數人的留言，則是力撐大叔，「有些女性也會盯著帥哥看，公共場合被看幾眼也不行？」、「有穿衣自由，也有目光自由」、「怕人看就別出門」、「這個女人不盯著人看，怎麼知道人家盯著她看」、「演員還怕人看？」、「怕哥哥看不見，怕路人看多了」、「臥槽，真矯情啊」。

事件發酵後，涉事影片已被「配音演員王燕華」下架。

 

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