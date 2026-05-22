Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱美俄元首訪華 中國兩大金牌翻譯亮眼

即時中國
更新時間：08:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-22 HKT

5月的北京中南海，全球目光聚焦兩場重量級國事訪問：美國總統特朗普與俄羅斯總統普京先後訪華。鏡頭前，中美及中俄元首侃侃而談，氣氛融洽，而在他們身旁，兩位低調的中方翻譯——孫寧與程一堃，也引起網絡高度關注。

1981年生於南京的孫寧，就讀於北京外國語大學英語專業，據稱在一次英語演講比賽中引起外交部的關注，作為「種子選手」被選拔進入外交部翻譯司，一路晉升為英文處骨幹、翻譯司副司長。

孫寧性格沉穩

據了解，孫寧知識面廣、中英文都很強、性格沉穩，因此受到欣賞，領導人都很放心把工作交給他。今次特朗普訪華，孫寧再次承擔重任。相比白宮翻譯員把白宮「通訊主任」錯譯為「交通部長」的尷尬烏龍，孫寧今次零失誤的表現，獲得不少內地網民點讚。孫寧的太太張蕾同樣是外交部翻譯，多次現身在全國兩會等重要場合。

如果孫寧是英語「翻譯一哥」，那麼程一堃就是俄語「翻譯王牌」。1992年，陝西省文科狀元出身的他，畢業於西安外國語大學俄語系，1996年以最高分進入外交部，長期在歐亞司工作，同時長期擔任領導人的首席俄語翻譯，今年初升任司長。

程一堃（中）長期擔任領導人的首席俄語翻譯。美聯社
程一堃（中）長期擔任領導人的首席俄語翻譯。美聯社

程一堃今年初升任歐亞司司長

現年52歲的程一堃多次出現在習近平與普京的友好時刻中。這位身材高挑的眼鏡男，常站在兩位領導人中間，翻譯時表情較多，自信滿滿，不知不覺收穫大批關注。今次普京訪華期間，程一堃再次全陪，把兩位元首引經據典的對話，傳譯得精準而流暢，令整個對話從容自然。

本月底，巴基斯坦總理夏巴茲、塞爾維亞總統武契奇等多國元首也將陸續到訪。11月中旬，深圳也將迎來亞太各國及地區政要，中國官方的翻譯隊伍將繼續肩負重任，外界不妨多留意這一批架起語言與外交橋樑的無名英雄。

紀曉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
12小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
15小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
15小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 300住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
9小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
12小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
社會
11小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
13小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
20小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
14小時前