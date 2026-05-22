中國觀察︱美俄元首訪華 中國兩大金牌翻譯亮眼

5月的北京中南海，全球目光聚焦兩場重量級國事訪問：美國總統特朗普與俄羅斯總統普京先後訪華。鏡頭前，中美及中俄元首侃侃而談，氣氛融洽，而在他們身旁，兩位低調的中方翻譯——孫寧與程一堃，也引起網絡高度關注。

1981年生於南京的孫寧，就讀於北京外國語大學英語專業，據稱在一次英語演講比賽中引起外交部的關注，作為「種子選手」被選拔進入外交部翻譯司，一路晉升為英文處骨幹、翻譯司副司長。

孫寧性格沉穩

據了解，孫寧知識面廣、中英文都很強、性格沉穩，因此受到欣賞，領導人都很放心把工作交給他。今次特朗普訪華，孫寧再次承擔重任。相比白宮翻譯員把白宮「通訊主任」錯譯為「交通部長」的尷尬烏龍，孫寧今次零失誤的表現，獲得不少內地網民點讚。孫寧的太太張蕾同樣是外交部翻譯，多次現身在全國兩會等重要場合。

如果孫寧是英語「翻譯一哥」，那麼程一堃就是俄語「翻譯王牌」。1992年，陝西省文科狀元出身的他，畢業於西安外國語大學俄語系，1996年以最高分進入外交部，長期在歐亞司工作，同時長期擔任領導人的首席俄語翻譯，今年初升任司長。

程一堃（中）長期擔任領導人的首席俄語翻譯。美聯社

程一堃今年初升任歐亞司司長

現年52歲的程一堃多次出現在習近平與普京的友好時刻中。這位身材高挑的眼鏡男，常站在兩位領導人中間，翻譯時表情較多，自信滿滿，不知不覺收穫大批關注。今次普京訪華期間，程一堃再次全陪，把兩位元首引經據典的對話，傳譯得精準而流暢，令整個對話從容自然。

本月底，巴基斯坦總理夏巴茲、塞爾維亞總統武契奇等多國元首也將陸續到訪。11月中旬，深圳也將迎來亞太各國及地區政要，中國官方的翻譯隊伍將繼續肩負重任，外界不妨多留意這一批架起語言與外交橋樑的無名英雄。

紀曉華