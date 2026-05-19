柳州5.2級地震｜揭300年一遇地質背景 專家解構高樓「如坐船」成因

廣西柳州市柳南區於周一（18日）一天內，先後發生兩次5.2級地震，震央相距僅1公里。內地地震專家指出，是次地震震級逼近該區近300年來的歷史極值；而淺層地震及特殊的岩溶地貌，更產生放大效應，令廣東及廣西多地居民均感受到強烈震動。

廣東廣西多地有震感

報道指出，首場地震於18日凌晨零時21分發生，震源深度僅8公里，屬淺層地震。專家初步判定發震斷層為距離震央約3公里的百朋斷裂帶。不少高層住宅居民形容地震時「像在海浪上」，專家解釋，淺層地震的長周期波動起伏舒緩且持久，加上高樓共振及鞭梢效應（樓層越高擺動幅度越大），導致搖擺感強烈。此外，柳州市區逾七成地下區域屬岩溶地貌，特殊地質對地震波具放大作用。翻查歷史紀錄，震央100公里範圍內最大地震為1695年融水5.5級地震，意味今次5.2級地震已非常逼近該區歷史極值。

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同日晚上9時44分，該區再次發生5.2級地震。中國地震台網中心研究員韓顏顏表示，兩次地震相隔約21小時，屬區域構造應力長期積累後的集中釋放過程。她指出，短期內接連發生兩次5級以上地震雖然罕見但並非特例。經過現場調查，專家初步判斷地震與降雨無直接關聯，而地震多發於夜間亦非規律現象，僅因夜間震感較易令人印象深刻。

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當局提醒，震區未來一段時間仍可能發生有感餘震，呼籲居民遠離老舊危房、土坯房及圍牆等危險建築，以免造成二次傷害。

