柳州5.2級地震︱同日再生5.2級極淺層地震 路面現3米深坑逾萬人須轉移

廣西柳州18日凌晨發生5.2級地震，導致一對年老夫婦死亡。同日晚9時44分，柳南區再發生震源深度僅8公里的極淺層5.2級地震，令大量民眾不敢逗留室內，逃到戶外避險。當局目前已將超過一萬群眾，轉移到安全地點。

已設99個臨時安置點

綜合內媒報道，柳州市柳南區18日0時21分發生黎克特制5.2級地震，震源深度8公里，造成最少2死5傷，最少13楝樓房倒塌後，同晚9時44分再發生一次5.2級地震，震源深度8公里。

同日發生兩次5.2級極淺層地震，令災區許多樓房有裂痕，路面出現了較大面積的塌陷，部份深逾3米。官方形容為「300年一遇」的地震，是當地自1695年清朝康熙年間以來最強地震。



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18日晚的地震，令許多災民嚇得立即逃到戶外避險。《南方都市報》現場記者指，昨晚地震時身處柳南區太陽村鎮上等村的村委會附近，親歷了這場地震，「第一次看到地面出現波紋，整個人都彈了起來，感到有些腿軟」。

當局已在多處設立臨時居民安置點，搭建多個藍色帳篷供民眾休息，現場亦有即食麵及飲用水等供應。

據現場救援人員表示，震區已設置臨時安置點99個，集中安置群眾4000餘人，另有7000餘人已轉移至安全區域。