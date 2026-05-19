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柳州5.2級地震｜塌樓前生死5分鐘 三兄弟斧劈鐵門全家11口驚險逃出

即時中國
更新時間：11:54 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:54 2026-05-19 HKT

廣西柳州市柳南區周一（18日）凌晨發生5.2級地震，太陽村鎮部分房屋受損及倒塌。其中一戶居住於四層高民房的11口之家，在房屋倒塌前一刻驚險破門自救，全家成功逃出生天。

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據內地媒體報道，親歷者廖慶湧憶述，地震發生時除二哥外，全家均已熟睡。眾人被驚醒後趕至地下一層逃生，卻發現地面已下陷十多厘米，導致向外開的大鐵門被卡死無法推開。危急關頭下，廖慶湧與兩名兄長尋獲一把斧頭輪流劈砍鐵門，歷時約5分鐘終劈出一道裂痕，三兄弟隨即徒手將鐵皮掰開成一個大缺口，讓全家11口接連爬出。

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眾人剛逃離險境，整棟房屋隨即傾倒，而三兄弟的雙手均在破門期間受傷。報道指出，附近亦有鄰居打破二樓窗戶玻璃順利逃生；另外一名被困於一樓屋內的91歲老婦，則於18日早上獲消防員成功救出。
 

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