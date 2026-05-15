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張雪機車︱冠軍車型820RR供油不暢停產 遭嘲「人出問題要退款，自己僅補償」

即時中國
更新時間：12:37 2026-05-15 HKT
發佈時間：12:37 2026-05-15 HKT

中國電單車品牌「張雪機車」（ZXMOTO）在WSBK「世界超級電單車錦標賽」葡萄牙站奪冠後，聲名大噪，海內外訂單急增。但其冠軍車型820RR，傳出油泵供油不暢問題，需要暫停生產出貨，張雪承認要重造模具，解決問題才重新出貨。有知名博主嘲諷張雪，雷軍出問題你建議退款 自己出問題只補償。

張雪親拍影片解畫

據極目新聞報道，於匈牙利站再次揚威得第一的820RR，被發現有供油不暢風險後，張雪機車官方13日晚發文，承認該車型機油泵有機率出現供油不暢，該車型目前停止生產並暫停交付。

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張雪在影片中表示，經檢查發現有兩個原因，一是機油泵沒有儲油空間，二是因為油冷散熱的油道偏長阻力偏大，兩個問題疊加導致出現問題。整改方案已經做好，並做了20個樣本進行測試，問題已經全部關閉，目前正在修改模具，「大約在5月下旬完成，將對所有820RR進行升級，並給予一定的補償。」

模具完成後，張雪機車將會通知820RR車主前往門店進行免費更換，新的機油泵將徹底解決供油不暢的問題，張雪說：「給予機油泵出現問題的820RR車主兩種補償：一是送兩次保養；二是發動機質保延保一年。」

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極目新聞15日以消費者身份諮詢了張雪機車重慶九龍坡店，工作人員稱，現在店裡有200多台820RR沒有進行交付，如果現在訂車，提車時間要等到8月以後。

知名博主「嘰歪數位」發文嘲諷張雪，小米電動車機蓋出問題時，張雪當時稱雷軍應該退款，因「那個錢對口碑、對影響來說，完全忽略不計」，但自己的機車出狀況，卻只提供補償，在行銷跟企業管理上，還是有很大提升空間。

 

 

 

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