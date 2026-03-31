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張雪機車︱打破外國車廠壟斷奪標成熱話 湖南仔20年熱血追夢故事翻hit︱有片

即時中國
更新時間：13:58 2026-03-31 HKT
發佈時間：13:58 2026-03-31 HKT

本月28日至29日，中國電單車品牌「張雪機車」（ZXMOTO）在WSBK「世界超級電單車錦標賽」（WSBK）葡萄牙站中量級組別（WorldSSP）中，實現歷史性突破，來自法國的車廠車手瓦倫丁·德比斯（Valentin Debise）駕駛「張雪機車」自主研發的820RR-RS賽車，連續兩回合奪冠，以近4秒的壓倒性優勢打破歐美日品牌數十年壟斷。

奪冠消息即時成為網絡熱搜，而「張雪機車」創辦人張雪熱血故事亦再被瘋傳及討論。

現年39歲，出生於湖南懷化農村的張雪，從小接觸電單車維修並對電單車產生了濃厚興趣。14歲那年，輟學的他成為懷化城一家電單車修理學徒。

張雪每日奮工作，又仔細研究電單車各零件。他後來買了一輛車齡比他還大、到處是毛病的二手電單車，這成了他賽車夢的起點。他在鄉間的土路上反復練習，即使摔得滿身受傷也未有放棄。

2006年，19歲的張雪為得到一次上鏡展示駕車技術機會，不惜冒雨跟隨節目組100公里，最終打動了工作人員。張雪當年當年在鏡頭說出「有夢想就去追。因為勇敢，我的人生更精彩」的說話，即時成為經典。

經過20年的奮鬥，張雪終於證明自己過去努力未有白費。

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