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張雪機車︱爆紅海外首登廣交會 海外已購千部6月發貨歐洲

即時中國
更新時間：13:15 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:15 2026-04-20 HKT

國產電單車「張雪機車」上月在「世界超級電單車錦標賽」（WSBK）葡萄牙站，連續兩回合奪冠，令該品牌聲名大噪。近日「張雪機車」首次參加廣交會，成為人氣展銷品，收穫逾千台海外訂單，首批銷歐洲的貨品最快6月付運。

重慶商務委助參展

綜合內媒報道，「張雪機車（ZXMOTO）」成立於2024年，因尚未有出口數據，按慣例不能參加廣交會，但因它在上月奪冠後爆紅，經重慶市商務委協調才能首登廣交會。而「張雪機車」在會場內，亦成為經常被圍觀查詢的人氣產品。

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張雪機車首登廣交會成為焦點。新華社
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張雪機車外貿部部長黃秦表示，展會前兩天已接待5,000至6,000人，收到數千台意向訂單，目前簽訂20家獨家代理，還有40至50間待簽。

黃秦表示，公司將以歐洲為出海第一站，預計首批車型6月發出，今年目標是簽訂更多國家代理權、實現5,000台海外銷售，後續也將布局東南亞與南美市場。

 

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