90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關

天津一對90後夫妻，去年先後出現發燒、渾身無力、劇烈疼痛、頭暈，眼睛不聚光、重影，手腳發麻等不適，最終變成癱瘓，妻子的胎兒更因而小產。二人被確診染上全球罕見的Bickerstaff腦幹腦炎。有內地醫生估計與夫妻愛吃海鮮致攝入重金屬，以及飼養倉鼠，接觸不潔物有關。

懷胎6月因發病小產

32歲李先生，經治療目前已能說話，但四肢的活動能力估計要接受5-7年復健訓練才能如常。李太則仍然癱瘓，完全缺乏自理能力。

李先生在抖音分享其與太太的患病經歷。他說，病前自己是銷售員，太太則是客服員，二人因為愛「唱K」而結緣，在2024年結婚。

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2025年3月，他開始出現發燒、渾身無力，還有劇烈疼痛，最開始感覺腦袋暈，眼睛不聚光、重影，手腳發麻等不適，之後李先生變成癱瘓，「說話也說不了，動也動不了，吃東西也嚥不了，只能喝牛奶，一個月從180斤瘦到不到100斤。」

天津某醫院起初診斷李先生是腦中風，「當時給我輸了天麻素，沒想到病情越來越重。如果沒有那次誤診，現在我應該也不會癱瘓。」

天津醫科大學總醫院之後確認李先生是患上罕見的Bickerstaff腦幹腦炎。估計與二人愛吃海鮮致攝入重金屬，以及飼養倉鼠，接觸到不潔物有關。



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約相隔兩個月，已懷胎6月的李太在2025年5月，也出現李先生同樣症狀，胎兒更因此小產。

李先生指，今年初，他終於能夠說話，一隻手能操作手機，太太則恢復能夠進食。

免疫系統錯誤攻擊神經

東部戰區空軍醫院神經內科主任焦冬生表示，夫妻同時發病，首先考慮與環境或飲食有關。他解釋，以空腸彎曲菌為例，如果夫妻同時食用未完煮熟禽肉或接觸倉鼠糞便後未洗手就進食，便可能引起發熱、腹瀉等急性胃腸炎症狀，此時免疫系統會攻擊並清除細菌，發熱和腹瀉逐漸好轉。

但在腸炎症狀改善約兩週後，由於這對夫妻腦幹部位的某些細胞具有與空腸彎曲菌相似的抗原特性（正常人通常沒有），免疫系統會錯誤地攻擊這些神經細胞，從而引發神經系統症狀。早期會出現視物重影、走路不穩，後面會出現昏睡、意識不清。

焦冬生提醒，該病起病較快，不及時治療，腦幹腦炎可能損傷呼吸中樞，導致呼吸衰竭。如果一週以上得不到有效治療，可能出現昏迷、四肢癱瘓等情況，該病死亡率達5%~10%。

Bickerstaff腦幹腦炎是自身免疫性神經系統疾病。免疫系統錯誤地攻擊自身的神經，從而引發一系列症狀。該病通常有前驅感染史，比如感染空腸彎曲菌、流感病毒等，免疫系統在清除感染源時，誤攻擊了神經系統。