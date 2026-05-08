深圳女子受精卵竟「走錯房間」 險成定時炸彈

近日，深圳王女士遇上極罕見病例：腹膜後異位妊娠。即胚胎緊貼腹主動脈這條人體最粗大血管旁，成「定時炸彈」。

子宮內找不到胚胎

2026年2月初，王女士驗孕呈陽性，2月7日到深圳市第三人民醫院求診，超聲波檢查竟顯示子宮內外均未見妊娠囊。醫生高玉濤團隊連續追查三天，於2月9日在腹膜後、腹主動脈左側發現一個厚壁囊性包塊。2月10日經增強CT（電腦掃瞄）確認，這是極罕見的腹膜後異位妊娠，胚胎緊貼腹主動脈。

腹膜後、腹主動脈左側發現一個厚壁囊性包塊。風芒新聞

高玉濤醫生形容，腹腔猶如一個大房間，而腹膜後就是「房間的牆壁夾層」，內有主動脈、腎臟、脊柱等重要結構，位置極度兇險，一旦破裂出血，數分鐘內即可因大量失血危及生命。

相關新聞：健康PRO｜晚婚晚育時代 流產成「常事」？ 是自然淘汰 還是被忽略的母體危機？

保守治療保命

面對這種萬中無一的凶險位置，醫院立即組織放射科、超聲波科、麻醉科、血管外科等多個專科會診。傳統方案需手術切除，但因緊貼主動脈，手術風險極高。王女士與家人選擇保守治療，使用米非司酮及甲氨蝶呤（MTX）等藥物。

王女士的超聲波檢查。風芒新聞

治療過程雖然一波三折，可幸王女士最終無需開刀，成功以保守治療保住性命。

醫生提醒，異位妊娠是指胚胎在子宮以外著床，無法正常發育，長大後可能撐破附著位置導致嚴重內出血。有性生活的女性若出現停經、月經不正常、下腹劇痛、持續陰道出血，或同時感到頭暈、乏力、出冷汗等，必須立即到醫院婦科或急症室求醫，切勿延誤。