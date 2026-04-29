湖南7歲得意妹白色瀏海獲讚Cool 原來患一種罕見病︱有片

湖南一名7歲女童文汐，天生前額瀏海全白色，常常招來途人異樣目光。文汐媽解釋女兒因患罕見的「斑駁病」才長有白色瀏海，曾因外界壓力而不敢出門，3年前才好轉敢帶女兒外出，希望途人、網民「口下留情」不要嘲諷女兒。網民則紛紛留言鼓勵文汐，讚純天然的白瀏海令她「很酷」。

母護女求民眾口下留情

「先鋒新聞」報道，文汐生活於湖南邵陽，出生時確診罕見的基因突變「斑駁病」，令文汐自小有一縷白色頭髮，臉上及身體也有一些白斑。

文汐媽媽劉女士指，對女兒患有影響外觀的罕見病一直感到愧疚，家人過去也很擔心女兒受外界眼光傷害而不敢多外出，直至3年前開始才慢慢敢面對奇異眼光，和文汐一起出門。

劉女士說，幸好女兒越長大，性格便越樂觀好動，常常流露開朗的笑容。她最大的心願是希望女兒以後能遇到更多友善溫暖的人，不要遭受太多言語的中傷，媽媽也仍在積極為孩子尋找治療方式。

資料顯示，斑駁病是一種先天性色素缺乏性皮膚病，屬於體染色體顯性遺傳病，與基因突變有關。大多數患者出生額前就有三角、菱形白斑以及白色瀏海，但皮膚功能正常。

網民則紛紛留言為文汐打氣，「感覺酷酷的，還萌萌的」、「孩子挺美，別讓偏見傷了她」；也有人驚訝羨慕留言，「哇塞，她自帶挑染」、「挺好看的，好有個性」、「好多女孩還刻意染這種頭髮呢」。