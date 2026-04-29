Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南7歲得意妹白色瀏海獲讚Cool 原來患一種罕見病︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-29 HKT

湖南一名7歲女童文汐，天生前額瀏海全白色，常常招來途人異樣目光。文汐媽解釋女兒因患罕見的「斑駁病」才長有白色瀏海，曾因外界壓力而不敢出門，3年前才好轉敢帶女兒外出，希望途人、網民「口下留情」不要嘲諷女兒。網民則紛紛留言鼓勵文汐，讚純天然的白瀏海令她「很酷」。

母護女求民眾口下留情

「先鋒新聞」報道，文汐生活於湖南邵陽，出生時確診罕見的基因突變「斑駁病」，令文汐自小有一縷白色頭髮，臉上及身體也有一些白斑。

文汐媽媽劉女士指，對女兒患有影響外觀的罕見病一直感到愧疚，家人過去也很擔心女兒受外界眼光傷害而不敢多外出，直至3年前開始才慢慢敢面對奇異眼光，和文汐一起出門。

劉女士說，幸好女兒越長大，性格便越樂觀好動，常常流露開朗的笑容。她最大的心願是希望女兒以後能遇到更多友善溫暖的人，不要遭受太多言語的中傷，媽媽也仍在積極為孩子尋找治療方式。

資料顯示，斑駁病是一種先天性色素缺乏性皮膚病，屬於體染色體顯性遺傳病，與基因突變有關。大多數患者出生額前就有三角、菱形白斑以及白色瀏海，但皮膚功能正常。

網民則紛紛留言為文汐打氣，「感覺酷酷的，還萌萌的」、「孩子挺美，別讓偏見傷了她」；也有人驚訝羨慕留言，「哇塞，她自帶挑染」、「挺好看的，好有個性」、「好多女孩還刻意染這種頭髮呢」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
15小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
10小時前
蔡楚輝攝
天文台｜深夜一度發黃雨信號 早上短暫時間有陽光 日間最高氣溫約27度
社會
59分鐘前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
16小時前
阿聯酋宣布退出OPEC。 美聯社
OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產
即時國際
11小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
15小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT