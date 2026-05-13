記億體癲價︱深圳德明利囤貨押中寶 老闆5個月身家狂漲¥320億

AI狂潮帶動硬碟、記億體價格飆升，深圳有公司單注獨贏，憑之前大量囤積記憶體，令公司市值及營利急升，老闆夫婦身家也因而在5個月內暴漲380億元（人民幣‧下同）。

首季利潤超公司十年總和

綜合內媒報道，深圳A股上市公司德明利，主營固態硬碟、記憶體條等產品。公司創辦人為李虎及妻子田華。



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深圳德明利囤貨記憶體押中寶，老闆5個月身家狂漲¥320億。微博

據德明利財報披露，公司1至3月淨利潤達33.46億元人民幣，遠超過去十年利潤總和兩倍，較去年同期暴增近50倍，而去年同期公司仍處於虧損。



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有業內人士透露，德明利的逆轉勝，全靠在2025年記憶體業低谷時，大量備貨，以低價購入約121.9億元人民幣的記憶體晶片。隨着2026年AI需求爆發，DRAM價格大漲90%至95%，NAND快閃記憶體也上漲50%至60%，該批庫存轉化成巨額獲利。

德明利11日的股價受消息帶動，大漲約7%，公司市值接近1,500億元人民幣。按李虎持股35.01%計，他與太太的賬面身家，由年初至今僅5個月，便暴漲至逾¥320億元。