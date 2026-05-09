記憶體晶片價格飆升 任天堂Switch 2全球大漲價 香港9月加價
更新時間：13:18 2026-05-09 HKT
發佈時間：13:18 2026-05-09 HKT
發佈時間：13:18 2026-05-09 HKT
隨著記憶體晶片價格飆升，任天堂（Nintendo）宣布上調Switch 2遊戲主機價格。官方表示，今次調整價格是因應各種市場環境變化，並考慮到未來全球事業發展後所作出的決定。
任天堂表示，5月25日起，日本區Switch 2售價將加價20%，由首發時的49980日圓（約2481港元）大幅上調至59980日圓（約2977港元），加幅1萬日圓（約496港元）。日本市面即時出現搶購潮。
日本市面現搶購潮
美國和歐洲區則自9月1日起上調，美國將調高11%，加至499.99美元（約3902港元），歐洲則調漲6%，增至499.99歐羅（約4584港元）。任天堂（香港）亦宣布9月調整價格，新價未定。
Switch 2自去年6月正式發售以來銷售走勢凌厲，受惠於Pokemon Pokopia、Mario Kart World以及Donkey Kong Bananza等熱門遊戲，截至今年3月的上財政年度，Switch 2已賣出1986萬台。
然而，由於AI數據中心需求激增，記憶體等核心零組件的採購成本大幅飆升，嚴重擠壓了主機硬體的利潤空間。
任天堂預計本財政年度Switch 2的全球銷量將回落至1650萬部。
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