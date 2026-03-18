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手機加價潮？︱內地vivo今起加零售價 X300 Pro即貴¥600

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更新時間：21:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-18 HKT

AI發展帶動下，全球記憶體價格瘋漲，連帶手機亦受影響。內地九派新聞報道，3月16日，內地手機品牌「vivo」公佈，受全球半導體及存儲成本持續大幅上漲的影響，vivo於今日（18日）早上10:00起，調整部分產品的建議零售價。

報道指出，多家線下門店銷售人員今日透露，目前已有部分型號開始漲價，其他系列將陸續跟進。

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一位銷售人員稱，整體漲價將分階段推進，即先漲一個系列，再漲一個系列，預計在4月1日前基本完成調整。

銷售人員指出，X、Y系列已啟動價格上調，S系列尚未調整，但預計3月22日開始漲價。此外，iQOO部分機型已上調300元（人民幣‧下同）至500元不等，個別機型如X300 Pro漲幅達到600元。

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