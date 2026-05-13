荔枝¥10斤一品種擺C位 桂味、糯米糍產量料跌八成

夏天到，又是吃荔枝時。以浙江杭州為例，許多水果店已陳列荔枝，當中早熟的海南妃子笑成為絕對的主力，佔據了陳列枱上的C位，售價最平約¥10一市斤。有業內人士指，今年荔枝迎來「小年」，估計整體減產約40%，桂味、糯米糍等品種，預計產量較去年減產近80%。



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據《杭州日報》報道，杭州建國中路的一家水果店看到，海南妃子笑荔枝掛出了¥14.9元一斤的招牌，旁邊促銷價格的荔枝更是只要¥8.9元一斤。妃子笑則要19.8元一斤，火山口荔枝更要48元一斤。

此前有消息說，廣東當地的荔枝迎來「小年」，即去年大造，令果樹養份透支，加上暖冬和花期成花率低，預計今年產量會明顯減少。



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有業內人士分析，廣東荔枝今年預計整體減產約40%，但品種間差異極大。桂味、糯米糍預計產量較去年減產近80%，妃子笑、白蠟等品種受影響相對較小，但是也有輕微的減產。