東南亞產量飆升物流提速 內地榴槤價跌3成

今年5月，內地榴槤市場價格出現明顯下調，較去年同期大跌超過3成。各地批發市場及大型超市紛紛減價，消費者掀起搶購潮，高呼「實現榴槤自由」。有個別商戶單日銷量高達9000斤，銷售量較平日大幅攀升。

綜合內地傳媒報道，廣州榴槤批發市場的「金枕頭」榴槤，今年售價普遍維持每斤18元至26元（人民幣，下同），部分檔口推出13.8元特價。全國多個連鎖商超同步降價，上海沃爾瑪榴槤單價每斤23.9元，麥德龍售價低至每斤21.8元，深圳天虹超市折後單價每斤26.9元。盒馬、山姆等主流新零售平台貨源緊張，多次顯示補貨中，僅門店現貨銷售，市面搶購氛圍濃厚。

業內表示，今次榴槤價格「腰斬」，源於多重供應端利好因素疊加。首先，東南亞主產區迎來豐產期，4月中旬起泰國、馬來西亞榴槤進入集中採收階段，泰國榴槤整體產量較往年增加3成至4成，外銷貨源大幅增量。

其次，跨境物流運力大幅提升，中老（老撾）鐵路「瀾湄快線」國際冷鏈班列旺季加密班次，由日常每日2列增至6列。泰國榴槤經鐵路26小時可抵達昆明，再經公路聯運，48小時內可運抵上海、杭州等30多個內地城市。據預計，今年中老鐵路熱帶水果運輸量將突破20萬噸，同比上升約2成。

此外，內地口岸持續優化通關流程，大幅提升通關及物流效率，有效壓縮運輸時長、減少貨物損耗，保障榴槤新鮮度的同時，進一步壓低整體供貨成本。