特朗普訪華•前瞻｜料難獲「超規格」款待 分析：北京看透其反覆轉向務實交涉

美國總統特朗普將於明日（13日）抵達北京，展開為期三天的國事訪問。這是自2017年以來，再度有美國總統訪問中國。雖然特朗普早前對外宣稱預期會獲得中方領導人「熱情擁抱」，但多位分析家評估，由於兩國在貿易、台灣及地緣政治等議題上存在分歧，北京這次的接待規格恐不如九年前盛大。

分析指僅求防止關係脫軌

綜合法新社、中央社及內地媒體報道，特朗普曾於2017年首次訪華時獲「超規格」款待，包括在故宮進行私人茶敘。然而，復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，北京已從過往經驗了解到，盛大的場面雖能滿足特朗普的自尊，「但無法阻止他對中國態度迅速說變就變」。

美國總統特朗普與國家主席習近平下周會面時，台灣問題很可能會成為討論議題之一。路透社

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新加坡國立大學教授郝福滿亦指出，自特朗普去年重返白宮後，隨即對華發動激烈的貿易戰，令北京對兩國領導人間的私人友誼不再存有「浪漫投射」。儘管如此，外界仍認為此次會面具有「預防關係脫軌」及重啟溝通渠道的功用。亞洲社會政策研究所副所長柯特勒則預測，首場會面的成果可能相當有限，重點將落在穩定雙邊關係。

特朗普多方面有求於中方

吳心伯分析指，中美兩國關係在過去九年間發生巨大變化。他認為特朗普目前在多個問題上「有求於中國」：

經貿領域：美方急需中方大規模採購農產品及能源，以鞏固共和黨在期中選舉的選票，並期望中方恢復稀土出口及合作打擊芬太尼；

國際事務：在美伊戰爭及俄烏戰爭等議題上，美方亦需尋求中國的支持與協作；

政治聲望：透過訪華提升其處於歷史低點的民意支持率。

與此相對，中方的首要關切在於台灣議題。中方預料將要求美方停止對台軍售，並明確表態反對「台獨」。此外，中方亦會爭取美國取消加徵關稅、放寬出口限制及撤銷對千餘家中國實體的制裁。

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有望重啟對話機制 推動關係「穩中有進」

儘管雙方各持己見，但吳心伯預計中美在經貿合作及機制建設方面仍有進展空間。雙方有望敲定部分採購大單，並推動建立中美貿易委員會、投資委員會等工作機制，重啟兩軍、人文及外交政策領域的對話。

他認為，此次元首會晤將有助於鞏固去年釜山峰會的成果，提升中美關係的穩定性與可預期性。外界普遍期待今年中美關係能實現「穩中有進」，在避免激烈對抗的同時，通過高層對話管控分歧並擴大合作領域。

