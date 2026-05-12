習特會︱新華社：元首外交提供重要戰略保障 特朗普：非常期待中國之行

美國總統特朗普，應國家主席習近平邀請，周三抵達北京展開國事訪問。新華社發表文章指，元首外交為中美關係的改善及發展，提供了重要戰略保障。特朗普則在社群平台發文，指非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是一個令人驚歎的國家。

以自身及世界利益處理對美關係

新華社周一發表文章，指元首外交始終是中美關係的定盤星，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展，提供了重要戰略保障。



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文章同時指出，中美元首去年釜山會晤後，中美關係總體穩定向好，在當前變亂交織的國際形勢下，尤其需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性。文章又說，無論國際風雲如何變幻，中國堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發，看待和處理對美關係，指這符合兩國人民和國際社會人心所向。

國際關注「習特會」的成果。路透社

新華社就特朗普訪華，發表題為「引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」的文章，指回望中美關係經歷跌宕起伏、實現總體穩定的過程，元首外交始終是中美關係的定盤星，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展，提供重要戰略保障。



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文章指，中美兩國元首分別在去年1月、6月及9月三次通電話，為兩國關係朝著正確方向發展，作出重要指引。去年10月在韓國釜山，習近平與特朗普相隔6年再度會面，亦是兩國元首自美國新政府就職以來首次面對面互動。釜山會晤之後，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。去年11月和今年2月，兩國元首又兩度通話，持續為中美關係發展把舵領航。

文章又指今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年。作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，在當前變亂交織的國際形勢下，尤其需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性。

國際關注「習特會」的成果。AP

對台售武成議題

特朗普周一（11日）向記者表示，會在訪華期間與習近平討論多個議題，包括未來對台售武。



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特朗普：「我會與習近平主席討論這個議題(對台售武)，習主席希望我們不這樣做，我會討論這個議題，這是我要討論的議題之一。」

特朗普表示，不認為台海會在自己總統任期內爆發衝突，「我不認為(衝突)會發生，我想一切會很好，我與習近平主席關係良好，我不想看到出現這個情況。」

特朗普同日又在社交平台發文，說非常期待訪問中國，又形容中國是個令人驚嘆的國家。