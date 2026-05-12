成績跌100分被頒「退步快學生」獎 福建某中學：用錯激勵方式

湖南有中學向成績退步超過100分的學生，頒發「退步快學生」獎，其「獎狀」在網上被瘋傳，引起關注，部份指會損害學生自尊心，也有人認為不必過度保護學生。校方承認，情況實屬不妥，已向涉事學生提供心理輔導。

網民：也應發最差教師獎

綜合內媒報道，9日一張印有湖南永州市江永二中九蓋印的「獎狀」在網絡流傳，該紙質獎狀正中印有「退步快學生」，小字包括「2026年上期期中考試中成績退步超100分」、「特發此狀，以做懲戒」等字句。



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落款是江永二中九年級組，時間為2026年5月6日。

事件在網上引起熱議，網民留言兩極，一派認為無傷大雅，「70, 80後有幾個沒被老師和家長打」、「為什麼現在的人抗壓能力那麼差，又是抑鬱又是叛逆」、「學校費盡心思雕朽木，家長竭盡全力拖後腿」、「玻璃心教育，培養玻璃瓶」、「獎勵優秀學生，也會對差生造成心理傷害」。

另一派網民則批評「退步獎」損害學生自尊，「各門老師極格率不達標，也發一張退步老師」、「教書育人的地方輸的一塌糊塗」、「學校有病吧」、「那老師會發最差教師獎嘛？！」、「學校，真以為自己是古代封地了」。



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江永二中負責人王校長11日向「縱覽新聞」表示，經核實，相關紙質證明確為學校九年級組（初三年級）主任組織發放，本意是激勵一下成績退步的學生，但方式確實不對，「也是我們工作的疏忽」。

王校長表示，被發放紙質證明的學生大概有十幾名，目前已安排收回，並安排心理諮詢師對相關學生進行心理輔導。