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校園欺凌︱雲南中學教師跳樓受傷 留遺書稱遭刁難掌摑教局介入

即時中國
更新時間：11:07 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:07 2026-04-28 HKT

雲南有中學男教師在校內跳樓自殺，受傷送院。網傳當事人跳樓前發出的遺書，聲稱長期遭同事欺凌孤立，當眾斥罵甚至掌摑，令其心理崩潰，並指多名學校管理層要就其選擇承擔責任。當地教體局證實墜樓事件，指已介入調查。

指校內管理層縱容

網絡27日流出多張照片，指雲南楚雄姚安一中高三教師張永輝，於24日下午在校內跳樓自殺，但墜地後受傷獲救，已脫離生命危險。

網傳張永輝事前曾留下《張永輝告姚安一中同仁書》，指控遭合作出高考試題的祥華中學一名姓楊老師欺凌，不斷藉故刁難、刪除微信，踢出教研群，以試題「部分題型未完全貼合階段性限定出題窄範圍」為由，不斷追責。

相關新聞：雲南漢驚悉中學兒遭欺凌 校內調解6分鐘即場激死

張永輝稱，自己從不主動與人爭執，但被楊老師當眾苛責、輿論孤立，讓他長時間處於高壓焦慮狀態，陷入極端心理困境。

他指，自己身為獨子，走上輕生一路是走投無路，向家人道歉。張永輝又指，其身心損害及家屬的贍養後事等，均由楊姓老師、校長、副校長等校內領導全權承擔。

據知情人士指出，姚安一中這所本土學校，因成績不夠好，合拼入祥華教育集團，與祥華聯合辦學。

姚安縣教體局27日發通報，證實墜樓事件，指當事人生命體徵平穩，已脫離危險期，相關部門已介入調查，目前學校教學秩序正常。

荔枝新聞報道，指有張老師的學生回憶稱，老師性格溫柔內斂，高二時曾遭祥華方面教師掌摑，全班曾集體反抗，霸凌張老師的這位老師還辱罵學生和家長，風評都是這樣的。

網民紛紛留言，「欺負你，就欺負回去，現在不要怕這些了」、「打回去啊，撒潑啊，不會一點辦法都沒有啊！你是成年人不是小學生啊」、「死都不怕了，還怕反抗？」、「這種一般都是領導默認的自己人。靠流氓手段威懾下屬同事」、「好可憐，被逼到跳樓」、「職場霸凌真要重視起來，這是殺人不見血的謀殺」。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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