廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片

廣州一名滷菜攤主的4、5歲女兒，在母親忙於準備開檔期間，多手把玩陳列食品的電動餐車車匙，結果扭錯油門令攤車上數十盤、重達75公斤的食品全部跌落地報廢。影片不足24小時獲6.6萬次轉發，留言1.4萬條，不少網民也安慰知道闖禍的小妹妹。

2小時極速煮新菜再出攤

廣東廣州的「李妹妹滷味」10日分享影片，顯示當日下午她弄好食物，放在電動餐車上準備開檔時，女兒站上車上企圖幫忙，期間伸手把玩電動餐車上的車匙，電動餐車雖然已發出提示音，但在場忙於工作的成人卻未有留意，最終，小妹妹不小心扭動到油門，電動餐車隨即高速往後倒退，再向右邊傾側。

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在場一名成年男子見狀，立即抱走在車頭的小妹妹，李妹妹等也及時走開，未被電動餐車撞倒。不過，車上數十盤總重約75公斤的滷菜，則已經全數滑到地上報廢。

李女士指，清埋現場後，再找家人協助趕製新滷菜，約2小時後才能重新出攤，廢棄的滷菜損失約千元人民幣。

回家後，知道闖禍的女兒，一副想哭的可憐樣向媽媽認錯，怕被責罵，在母親溫柔安慰下才敢憶述事發經過。



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網民紛紛留言，讚「李妹妹」情緒穩定，「這樣的父母很好，孩子心理會健康的」、「這要是我們小時候 免不了一頓毒打」、「孩子估計嚇壞了 還好父母沒有太責怪」、「人沒受傷就好，孩子也是想幫忙」、「真的沒什麼好責備的，女兒是想幫忙」。

也有網民質疑，兩小時便能重新煮出新滷菜出攤，速度快得不合理。