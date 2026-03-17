剷屎官︱重慶得意妹扭計要養狗 喊住執屎係咁嘔︱有片

重慶有女童執意要家長批准養寵物狗，被母親要求負責清理狗狗排泄物作交換，結果女童初任剷屎官，未適應新鮮狗糞的溫熱軟糯噁心感，委屈得邊哭邊執屎，最後還忍不住反胃嘔吐起來，短片在網上瘋傳被網民笑稱女童「一吐封神」。

網民：「一吐封神」

重慶女童可可，其家人常在抖音分享她的生活日常，約一周前，上架了一條新短片，顯示可可扭計成功，獲父母批准飼養寵物狗，但條件是可可要負責剷屎搞衞生。

影片所見，可可第一次為狗狗執屎，雖然戴上即棄手套，但當見到新鮮狗糞時仍很抗拒，當用手真的拾起狗糞是，便忍不住哭起來，但仍堅持完成將狗糞掉入垃圾筒。



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不過，哭著向母親抱怨的可可，隨即難抵拾狗糞的噁心感，突然嘔吐起來，看得拍攝的母親哈哈大笑。

影片上架一周已獲1.9萬讚、4.2萬轉發，「本來是平平無奇的視訊，全靠一吐而封神」、「不好意思 姨姨沒憋住笑出聲來了」、「撿著撿著就習慣了，現在都可以拿起來觀察大便是否正常」、「想養著玩沒問題，但要自己善後」、「才拉的又熱又臭」、「吐的歸她媽媽收拾，誰養的歸誰弄」。