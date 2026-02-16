兼職「剷屎官」︱過年「寵物上門餵養」需求暴增 95後女生9天勁賺¥8500

今年春節，隨著大量市民返鄉或出遊，「寵物留守」問題催生上門餵養服務的火爆需求。杭州一位95後女生小謝，成功抓住商機，兼職擔任「寵物托管師」，短短9天內接下逾百張訂單，收入近8500元（人民幣，下同）。

本身是資深「鏟屎官」的小謝，從5年前開始嘗試這份兼職。她發現，許多飼主即使家中配有自動餵食器和貓砂盆，仍會擔心機器故障或寵物獨處的狀況，因此寧願花錢請人上門查看以求心安。

為此，小謝提供了兩種服務：一種是20分鐘的「極簡服務」，包含換糧換水、清潔貓砂和觀察狀態；另一種則是35分鐘的「標準服務」，額外增加陪玩互動。為了讓飼主放心，她每次上門都配備一次性鞋套、手套及消毒用品，並將服務全程以照片和影片記錄，即時傳送給客戶。

這份工作看似簡單，實則充滿挑戰。小謝不僅要應對不同貓咪的「怕生、應激」反應，更要時刻提防貓咪趁開門時溜走。有時遇到寵物因緊張而隨地便溺，一次清潔就可能耗費一小時。

儘管辛苦，但豐厚的回報與客戶的信任讓小謝選擇留在杭州過年。訂單從2月15日開始暴增，最高峰時一天要跑22家，從清晨五、六時一直忙到深夜。「能吃上一口熱飯就很滿足了，」她笑著說。

小謝表示，這個行業競爭日趨激烈，但只要用心做好服務，讓寵物得到妥善照顧，讓主人放心，就能在市場上站穩腳跟。