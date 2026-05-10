湖南「燒烤學院」︱網上爆紅課程吸4000人報讀 平均133人爭一位

湖南全國首間燒烤學院，標榜「「學歷+技能」畢業可獲大專學歷，吸引逾4000人報名，最終只有30人獲取錄，平均133人爭一學額。

凌晨3時上堂

「岳陽燒烤學院」由岳陽開放大學，與燒烤產業協會合作成立，燒烤學院早前推出的技能培訓課程，一個月的課程，學費要5,800元人民幣，通過考核可得到「中式烹調師（燒烤料理師）」技能證照。課程吸引超過4,000人報名，錄取率僅0.75%。



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據《潮新聞》報道，去年成立的岳陽燒烤學院，是全國首間聚焦燒烤產業的產教融合學院。岳陽開放大學副校長姜宗福指出，岳陽有「燒烤之城」之稱，燒烤屬於低門檻創業，「一個烤爐就能養活一家人」。

岳陽燒烤學院的課程在網上爆紅，吸引逾4000人報名。錢江晚報

課程內容方面，學員要每天凌晨3點半，前往傳統市場觀摩牛肉分切流程，由孟引帅等業界人士親自授課，講解牛肉部位、牛油品質與食材挑選技巧，希望建立標準化作業流程。

不過，有燒烤從業員認為，中國各地燒烤流派差異極大，單一地方成立「燒烤學院」，難以代表整個產業文化，真正的燒烤技術靠的是長期實戰經驗，而非短期課程。