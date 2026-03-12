全國首間︱岳陽燒烤學院正式招生 畢業可獲大專學歷

湖南全國首間燒烤學院正式招生，完成結合「學歷+技能」的課程後，可獲認證的大學頒文憑學歷。

年產值逾20億人民幣

綜合內媒報道，岳陽燒烤學院院長胡俊介紹，學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會及當地政府合作成立，推動岳陽燒烤品牌到全國以至國際。

岳陽燒烤學院正式招生，是全國首間。岳陽新聞網

湖南的燒烤產業蓬勃。央廣網

湖南的燒烤產業蓬勃。紅網論壇@清風徐來之

學院特別成立專家委員會，編撰《中國燒烤通史之岳陽燒烤史》、《岳陽燒烤技藝》及《燒烤店鋪經營與管理》等校本教材，並邀請30多名經驗豐富的燒烤師傅擔任講師。



相關新聞：湖南岳陽成立「燒烤研究院」 預明年招生培養1000名人才

學院提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法，以及門店經營、成本管理與創業孵化等全產業鏈環節。

據閃電新聞指，目前招生有兩種形式，一是學歷+技能，其中學歷的部分需要花兩年半到三年時間，技能培訓一個月，會頒發國家學信網認證的大專或本科學歷，以及「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書；二是只學習技能，學費是5800元，時間為1個月，也會頒發人社部門認定的職業技能等級證書。

學院負責人指，岳陽燒烤有近40年歷史，全市擁有超過2,000間燒烤門店，聘請人數達5萬人，年產值突破20億元人民幣。