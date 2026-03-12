Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國首間︱岳陽燒烤學院正式招生 畢業可獲大專學歷

即時中國
更新時間：10:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-12 HKT

湖南全國首間燒烤學院正式招生，完成結合「學歷+技能」的課程後，可獲認證的大學頒文憑學歷。

年產值逾20億人民幣

綜合內媒報道，岳陽燒烤學院院長胡俊介紹，學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會及當地政府合作成立，推動岳陽燒烤品牌到全國以至國際。

岳陽燒烤學院正式招生，是全國首間。岳陽新聞網
岳陽燒烤學院正式招生，是全國首間。岳陽新聞網
湖南的燒烤產業蓬勃。央廣網
湖南的燒烤產業蓬勃。央廣網
湖南的燒烤產業蓬勃。紅網論壇@清風徐來之
湖南的燒烤產業蓬勃。紅網論壇@清風徐來之

學院特別成立專家委員會，編撰《中國燒烤通史之岳陽燒烤史》、《岳陽燒烤技藝》及《燒烤店鋪經營與管理》等校本教材，並邀請30多名經驗豐富的燒烤師傅擔任講師。

相關新聞：湖南岳陽成立「燒烤研究院」 預明年招生培養1000名人才

學院提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法，以及門店經營、成本管理與創業孵化等全產業鏈環節。

據閃電新聞指，目前招生有兩種形式，一是學歷+技能，其中學歷的部分需要花兩年半到三年時間，技能培訓一個月，會頒發國家學信網認證的大專或本科學歷，以及「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書；二是只學習技能，學費是5800元，時間為1個月，也會頒發人社部門認定的職業技能等級證書。

學院負責人指，岳陽燒烤有近40年歷史，全市擁有超過2,000間燒烤門店，聘請人數達5萬人，年產值突破20億元人民幣。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
1小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
3小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
15小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
3小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
18小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
23小時前