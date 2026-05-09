漢坦病毒｜洪迪厄斯號爆疫釀3死 華客「擦身而過」檢測呈陰性

世界衛生組織（WHO）通報泛海探索公司旗下郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）爆發安第斯病毒（屬漢坦病毒）疫情，目前已錄得6宗確診病例並釀成3人死亡，事件引起高度關注。一名中國籍探險家因早一天落船，幸運地與確診者「擦身而過」，目前正在四川進行42天的自我隔離。

今日（9日），四川省賓市疾病預防控制中心通報稱：經核查，宜賓籍人員陳某於3月31日下船，而郵輪首宗病例4月1日登船，二者沒有時空交集。陳某下船至今39天，無相關症狀。疾控中心對陳某及家庭成員採樣檢測，漢坦病毒核酸檢測結果均為陰性。經研判，陳某無感染風險、無社區傳播風險。

華客停工自願隔離42日

綜合外地及內地媒體報道，世衛早前監測到一名瑞士籍乘客感染漢坦病毒，該患者於4月1日在阿根廷登上「洪迪厄斯號」。巧合的是，中國自駕環球探險家陳勇早前亦曾搭乘該郵輪進入南極圈探險12天，並剛好於3月31日落船。兩人登船及落船時間相差逾24小時，並無時空交集，令陳勇幸運避過一劫。

相關新聞：漢坦病毒 | 爆疫郵輪增至6宗確診 感染人傳人毒株 西班牙現疑似病例

荷蘭的醫療中心正在治療漢坦病毒患者。路透社

陳勇返回四川宜賓後，昨日（8日）主動聯繫當地疾控中心。防疫部門評估後認為，陳勇身體無不適且與確診者無交集，毋須進行強制隔離或特殊處置。然而，考慮到漢坦病毒最長潛伏期為42天，為確保公眾安全，陳勇主動暫停下周的帶團工作，堅持在家中自我隔離，直至潛伏期結束。

郵輪洪迪厄斯號爆發漢坦病毒疫情已致3死。美聯社

中疾控：可於密閉空間「人傳人」

針對是次郵輪爆發的安第斯病毒，中國疾控中心昨日特別發布文章釋除公眾疑慮。中疾控指出，漢坦病毒有20多種，是次引發疫情的安第斯病毒主要分佈於美洲地區，會引發漢坦病毒肺綜合症（HPS）。

中疾控特別提醒，雖然漢坦病毒一般不會在日常社交中傳播，但安第斯病毒曾有個別「人傳人」的案例。特別是在郵輪這類局部密閉空間中長期共同生活，病毒有可能透過密切接觸，或吸入患者排出的氣溶膠病原體而造成有限度傳播。不過，當局向內地民眾大派「定心丸」，強調該病毒在中國境內並無自然宿主分佈，過往亦從未有過人類感染病例報告。

相關新聞：漢坦病毒 | 郵輪漢坦病毒病例恐再攀升 荷蘭航空機員接觸患者現症狀

一名曾接觸感染者的荷蘭皇家航空空中服務員疑似出現漢坦病毒症狀。美聯社

涉疫郵輪無中國公民

據世衛最新數據，「洪迪厄斯號」目前6宗確診及2宗疑似病例中，已造成3人死亡。郵輪將於周日抵達西班牙，屆時將以閉環方式轉移乘客。中國駐佛得角大使館早前已作排查並發表聲明，確認目前該艘涉疫郵輪上並沒有任何中國公民，進一步確保國民免受是次郵輪疫情波及。