漢坦病毒｜洪迪厄斯號爆疫釀3死 華客「擦身而過」檢測呈陰性
發佈時間：10:10 2026-05-09 HKT
世界衛生組織（WHO）通報泛海探索公司旗下郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）爆發安第斯病毒（屬漢坦病毒）疫情，目前已錄得6宗確診病例並釀成3人死亡，事件引起高度關注。一名中國籍探險家因早一天落船，幸運地與確診者「擦身而過」，目前正在四川進行42天的自我隔離。
今日（9日），四川省賓市疾病預防控制中心通報稱：經核查，宜賓籍人員陳某於3月31日下船，而郵輪首宗病例4月1日登船，二者沒有時空交集。陳某下船至今39天，無相關症狀。疾控中心對陳某及家庭成員採樣檢測，漢坦病毒核酸檢測結果均為陰性。經研判，陳某無感染風險、無社區傳播風險。
華客停工自願隔離42日
綜合外地及內地媒體報道，世衛早前監測到一名瑞士籍乘客感染漢坦病毒，該患者於4月1日在阿根廷登上「洪迪厄斯號」。巧合的是，中國自駕環球探險家陳勇早前亦曾搭乘該郵輪進入南極圈探險12天，並剛好於3月31日落船。兩人登船及落船時間相差逾24小時，並無時空交集，令陳勇幸運避過一劫。
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陳勇返回四川宜賓後，昨日（8日）主動聯繫當地疾控中心。防疫部門評估後認為，陳勇身體無不適且與確診者無交集，毋須進行強制隔離或特殊處置。然而，考慮到漢坦病毒最長潛伏期為42天，為確保公眾安全，陳勇主動暫停下周的帶團工作，堅持在家中自我隔離，直至潛伏期結束。
中疾控：可於密閉空間「人傳人」
針對是次郵輪爆發的安第斯病毒，中國疾控中心昨日特別發布文章釋除公眾疑慮。中疾控指出，漢坦病毒有20多種，是次引發疫情的安第斯病毒主要分佈於美洲地區，會引發漢坦病毒肺綜合症（HPS）。
中疾控特別提醒，雖然漢坦病毒一般不會在日常社交中傳播，但安第斯病毒曾有個別「人傳人」的案例。特別是在郵輪這類局部密閉空間中長期共同生活，病毒有可能透過密切接觸，或吸入患者排出的氣溶膠病原體而造成有限度傳播。不過，當局向內地民眾大派「定心丸」，強調該病毒在中國境內並無自然宿主分佈，過往亦從未有過人類感染病例報告。
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涉疫郵輪無中國公民
據世衛最新數據，「洪迪厄斯號」目前6宗確診及2宗疑似病例中，已造成3人死亡。郵輪將於周日抵達西班牙，屆時將以閉環方式轉移乘客。中國駐佛得角大使館早前已作排查並發表聲明，確認目前該艘涉疫郵輪上並沒有任何中國公民，進一步確保國民免受是次郵輪疫情波及。