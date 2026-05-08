漢坦病毒 | 郵輪漢坦病毒病例恐再攀升 荷蘭航空機員接觸患者現症狀

極地觀光郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）爆發漢坦病毒疫情，迄今已有5宗確診及3宗疑似個案，當中3人死亡。目前確診及疑似個案正在英國、德國、荷蘭、瑞士及南非接受治療或接受隔離。荷蘭政府指，一名曾接觸感染者的荷蘭皇家航空空中服務員疑似出現漢坦病毒症狀，若她最終確診，將是首名非郵輪乘客患者。新加坡表示，有2名國民下船後經南非返國，他們現時已被隔離，並接受檢測。世界衞生組織指出，病例數目恐再攀升，但強調只要各國落實防疫，疫情規模將相當有限。

新加坡2名國民接受隔離檢測

爆疫的「洪迪厄斯號」隸屬荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions），患者身上檢出可人傳人的安第斯毒株（Andes strain），引發全球關注。

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「洪迪厄斯號」預計周日（10日）抵達西班牙加那利群島的特內里費島。路透社

佛得角醫護人員穿著保護衣協助運送病患。美聯社

荷蘭的醫療中心正在治療漢坦病毒患者。路透社

一名曾接觸感染者的荷蘭皇家航空空中服務員疑似出現漢坦病毒症狀。美聯社

世衞總幹事譚德塞在日內瓦記者會表示，基於安第斯病毒株潛伏期最長可達6周，未來可能出現更多病例」。

泛海探險公司指出，近日接連撤離4名患者後，目前船上人員均無症狀，「洪迪厄斯號」預計周日（10日）抵達西班牙加那利群島的特內里費島。

阿根廷上船夫婦先後病逝

據泛海探險公司說法，在阿根廷烏斯懷亞登船的染疫荷蘭男乘客4月11日在船上病逝，他的妻子4月24日陪同遺體在聖赫勒拿島下船後，曾在出現症狀期間搭乘商業航班從聖赫勒拿島飛往南非約翰內斯堡，同日另有29名乘客離船。染疫喪生荷蘭男乘客的妻子15日後亦在南非死亡，5月4日確認死因為漢坦病毒。這對夫婦在郵輪出發前曾到訪智利、烏拉圭和阿根廷。

一名德國女乘客於5月2日死亡，她的遺體仍留在船上。

世衞通報12國 追查下船乘客

譚德塞表示，世衞已通報12個國家，告知有該國公民在聖赫勒拿島下船；南非航空公司Airlink則指出，染疫荷蘭女性搭乘的班機，共搭載82名乘客及6名機組人員，相關當局正追查同班機乘客。

染疫荷蘭女性在去世前，曾試圖在南非坐飛機返回國，但因病重而未成行。荷蘭衞生部證實，荷蘭皇家航空1名女性空中服務員曾與該名患者有接觸，這名空服員現時出現疑似漢坦病毒感染症狀，在阿姆斯特丹留醫，若最終確診，將是首名與疫情有關的非「洪迪厄斯號」乘客患者。

新加坡表示，有2名國民下船後經南非返國，他們現時已被隔離，並接受檢測。

阿根廷擬進行鼠類動物測試

聖赫勒拿島政府表示，超過95%當地居民都未與郵輪乘客或船員密切接觸，也未曾登船，目前「感染風險極低」。



阿根廷官員表示，他們計劃在烏斯懷亞沿海城市進行鼠類動物測試，該市是該船於4月1日啟航的地點。

