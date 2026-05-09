漢坦病毒 | 爆疫郵輪增至6宗確診 感染人傳人毒株 西班牙現疑似病例

世衞組織證實，極地觀光郵輪「洪迪厄斯號」漢坦病毒疫情累計6宗確診、2宗疑似病例，確診者均驗出可人傳人的安第斯病毒株，其中3人死亡。在西班牙，一名曾與染疫者乘搭同一班飛機的乘客出現疑似症狀，正接受隔離檢測。而一名荷航空中服務員曾與郵輪上的一名感染者接觸，後來出現輕微症狀，但經檢測後，證實為陰性。而「洪迪厄斯號」將於周日抵達西班牙特內里費島，郵輪不會入港停靠，而是在近海拋錨，乘客隨後通過小艇轉運至港口，再乘坐大巴前往機場，搭乘航班返回各自國家。

世衞接8宗通報病例 3人死亡

世衞組織周五在聲明中指出，截至5月8日，一共接獲8宗通報病例，目前累計6宗確診，其中3人死亡，感染的均為漢坦病毒中的安第斯病毒株（Andes virus）。

相關新聞：

漢坦病毒 | 郵輪漢坦病毒病例恐再攀升 荷蘭航空機員接觸患者現症狀

「洪迪厄斯號」前赴西班牙特內里費島𨗦中，有流行病學家登船。美聯社

船員正輪候接受流行病學家詢問。美聯社

乘客在船上看球賽消遣。美聯社

有乘客留在艙房內。美聯社

世衞表示，目前4名患者分別在南非、荷蘭與瑞士住院治療；另一名送往德國的疑似病例檢驗結果為陰性。

曾與患者接觸 荷航機員檢測呈陰性

一名荷航空中服務員曾與郵輪上的一名感染者接觸，後來出現輕微症狀，但經檢測後，證實對漢坦病毒呈陰性。

西班牙衞生部則表示，一名曾與「洪迪厄斯號」郵輪後續病亡乘客搭乘同一航班的女乘客，因出現與感染漢坦病毒相符症狀，正在該國東南部阿利坎特市醫院隔離治療，正等候病毒檢測結果。

這名西班牙女子曾與郵輪上發病後在南非約翰內斯堡去世的患者乘坐同一航班。

「洪迪厄斯號」預計周日（10日）將抵達位於北大西洋的西班牙加那利群島的特內里費島，郵輪不會入港停靠，而是在近海拋錨，乘客隨後通過小艇轉運至港口，再乘坐大巴前往機場，搭乘航班返回各自國家。乘客總計來自23個國家。

世衞總幹事抵西班牙協調

世衞總幹事譚德塞將於周六抵達特內里費島，協調受漢坦病毒影響乘客的撤離安排。

西班牙衛生部門表示，整個轉運區域、車輛及機場相關區域將實施封閉管理，與公眾隔離。14名西班牙籍乘客預計將由軍機轉運至首都馬德里，均自願同意在戈麥斯烏利亞軍醫院接受隔離觀察。

美將派醫療專機接載17公民

美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，正密切監測船上美籍旅客情況，預計將派出美國政府的醫療專機，將旅客接到美國內布拉斯加州奧馬哈。據報船上共有17名美國公民。