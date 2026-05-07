三亞劏客？︱4隻瀨尿蝦收¥1035 天價海鮮店受查

海南三亞再爆疑似劏客事人件，有遊客投訴點選4隻瀨尿蝦（皮皮蝦）被收取¥1035，認為價格過高，質疑店方宰客。三亞放心遊平台指，已啟動先行賠付機制，正調查涉事店家，絕不姑息違法違規行為。今日（7日）上午，事主指接到三亞市場監督管理局說價格沒問題。

內地有網民在5日發帖，指4日在三亞一間食店吃宵夜，點了中號紅花蟹、大號泰國瀨尿蝦、椰子飯及部分酒水飲品，4人共計消費1815元。



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賬單顯示，大號泰國瀨尿蝦的單價為每千克1512元；另一張點菜單則標註「大泰蝦」4隻，單價756元。該網友質疑店方標價有誤導成份，4隻瀨尿蝦收¥1035過高。

6日上午，該網友表示，其此前不瞭解瀨尿蝦的市場價格，也沒有吃過，誤以為菜單上標註的756元是每公斤的價格；同時透露，目前已收到相關賠付款項。



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涉事海鮮店一名工作人員回應稱，店內海鮮均實行明碼標價，大蝦與小蝦的價格不一樣，售賣的價格也要參考進貨價，近幾日大號皮皮蝦的價格為700多元一斤。