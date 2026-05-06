湖南煙花廠大爆炸︱巨石炸飛門窗碎 村民：想不到傷亡如此慘重

長沙瀏陽市華盛煙花廠工場周一（4日）發生爆炸，釀至少26死61傷。有目擊者憶述，煙花廠爆炸威力強勁，幾百斤的石頭被炸飛到路邊，家中門窗震碎變形，附近居民被疏散至賓館暫住；也有村民表示疑惑，通常煙花廠每個車間工作人數不多，想不通為何傷亡如此慘重。

方圓500米範圍民房遭殃

央視引述官渡鎮兵和村一位村民說，爆炸時聽到巨響，房屋在搖晃，家中一樓的門窗玻璃全被震碎。她的丈夫就在涉事煙花廠上班，負責搬運貨物，爆炸發生時，其丈夫正在廠內，後來是從現場爬出來的，背部、頭部、手臂和面部均受傷，目前正在醫院治療。

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消防正在灌救爆炸起火的煙花廠。新華社

爆炸威力巨大，爆炸點方圓500米範圍內的民房門窗玻璃均被震碎，當地政府已安排附近村民到賓館暫住。另有村民告訴《新京報》，看見有幾百斤的石頭被炸飛到路邊。

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一位村民對《中國新聞周刊》表示，當地煙花廠很多，他也有親屬從事該行業，「煙花廠養活了很多人，沒有人想出事的」。他說，無火藥的普通線車間，通常不到十個人，而有火藥的車間通常只有一人值守，「我們本地人也想不出是甚麼原因，怎麼會傷亡那麼多人，很久沒出過這種事故了。」