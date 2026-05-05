Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南煙花廠大爆炸︱至少釀26死61傷 爆竹廠尚有兩個黑火藥庫潛極大危險

即時中國
更新時間：12:20 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-05 HKT

五一長假期間，湖南省瀏陽市一家煙花廠發生爆炸事故。事故發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場開展救援。央視報道，截至目前，爆炸事故已致26人死亡，61人受傷。國家主席習近平事發後作出指示，要求盡速查明事故原因，嚴肅追責。

經過一個晚上，現場救援工作仍未停止。央視報道，現場停著大量的消防車，這是消防救援力量。據了解，爆竹廠還有兩個黑火藥庫存在，因此有相當大的危險。一公里區域和三公里區域範圍內的群眾已經撤離，只允許專業人員在內部作業。

蘑菇雲直捲半空

相關新聞：湖南煙花廠大爆炸︱災後航拍片曝光 周邊房屋盡毀變廢墟

網上流出影片所見，煙花廠爆炸後，從遠處可看到清晰濃煙直捲半空。

《新京報》報道，附近村民表示，事發後家裡門窗被震碎和變形，有幾百斤的石頭被炸飛到路邊。還有村民稱，因爆炸聲太大，她受了驚嚇已離開村。

習近平要求盡速查明事故原因

事故發生後，國家主席習近平高度重視並指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責。

習近平強調，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強亦批示，要抓緊核清人數，全力救治傷員，科學組織搜救，嚴防次生災害，妥善做好善後工作。

李強同時也要求盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。

湖南省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
3小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
19小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
6小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
4小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
22小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
21小時前