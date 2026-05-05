湖南煙花廠大爆炸︱災後航拍片曝光 周邊房屋盡毀變廢墟

周一（4日）下午4時43分左右，長沙瀏陽市華盛煙花廠工場發生爆炸。最新消息指，至少釀成21死61傷。



據央視新聞報道，爆炸威力強大，現場多處房屋受損，多處仍冒出煙霧。據悉現場情況複雜，救援人員已經進入核心區域開展持續救援。

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400米外房屋玻璃遭震碎

此外，在距離核心現場三、四百米處，有房屋玻璃窗被爆炸衝擊波震碎。



自事故發生後，當局成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人，對事故現場進行處置。



事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。

企業負責人被控制

據悉，救援現場設置20個救援陣地，救援隊員攜帶3部救援機器人，採取人、機協同模式救援。公安機關已對涉事企業負責人採取控制措施，並對事故原因調查。

