湖南煙花廠大爆炸︱長沙市長致歉勒令整頓 涉事企業年初曾因安全問題被罰

湖南長沙瀏陽市「華盛煙花」廠房4日發生嚴重爆炸事故，至今已釀成26人死亡、61人受傷。長沙市委、市政府於今日（5日）中午召開新聞發布會，市長陳博彰率領官員就事件向全社會誠懇道歉，並宣布瀏陽全市所有煙花爆竹生產企業即時全面停產整頓。與此同時，有內地媒體揭發，涉事煙花廠早在今年2月，已因違反安全生產規定而被當局處罰。

市長：極為痛心無比自責

綜合《新華社》及《湖南日報》等內地媒體報道，在今日舉行的發布會上，全體與會人員首先為事故中的遇難者默哀。長沙市委副書記、市長陳博彰其後發言，表示對事件感到「極為痛心、無比自責」，並代表市委、市政府，向所有遇難者、家屬、受傷人員及全社會作出最誠懇的道歉。

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陳博彰承諾，當局將積極配合上級的事故調查，嚴格秉持實事求是的原則，開展全方位、深層次的調查核查，務求完整還原事故發生的全過程，強調「絕不模糊事實、絕不迴避問題」。

全市煙花廠勒令停產整頓

為汲取此次慘痛教訓，當局在發布會上宣布，自5月4日晚上7時起，瀏陽全市所有的煙花爆竹生產企業，已全面停產進行整頓。與此同時，各領域的安全生產大排查、大整治工作亦同步展開，以堵塞監管漏洞，全力提升本質安全水平。

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煙花廠有前科2月曾因違規被罰

另據《現代快報》翻查瀏陽市政府官方網站的公開資料，發現涉事的「華盛煙花製造燃放有限公司」早有安全隱患的前科。

資料顯示，該公司在今年2月5日，曾因違反《安全生產法》的相關規定，被瀏陽市應急管理局處以警告，並罰款15000元人民幣。與此同時，該公司一名作業人員亦因同樣原因，被個人警告及罰款7500元人民幣。