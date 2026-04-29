「5.1」假期︱料30日傍晚現港人北上高峰 一文睇清深圳各口岸出入境繁忙時段
更新時間：10:21 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:21 2026-04-29 HKT
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「5.1」小長假即將到臨，肯定有十萬計港人北上度假。「深圳口岸」預計30日晚6時起，便會出現港人北上的高峰，到5月1日，深圳各口岸的單日旅客出入境量最高達108萬人次。
「深圳口岸」指，深港口岸在「5.1」小長假，將迎來出入境客流高峰，日均客流量預計達94萬人次。4月30日18時至21時，會有香港居民入境高峰。
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至於出入境客流高峰會在5月1日至3日出現，單日峰值預計出現在5月1日，達108萬人次。
其中，預計羅湖口岸、深圳灣口岸、福田口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸、蓮塘口岸，日均出入境人員將分別達23萬人次、18萬人次、21萬人次12萬人次、10萬人次。
深圳寶安國際機場預計日均出入境人員達2萬人次。
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